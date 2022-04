EK oferuje chłodzenie wodne do kart graficznych GeForce RTX 3070 Ti

Swoją RTX 3070 Ti schłodzisz teraz cieczą. Są dwie kompatybilne karty MSI. Zestawy dostępne w Polsce.

Do kart MSI GeForce RTX 3070 Ti Trio i Suprim powstały bloki chłodzenia cieczą EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB. Wyprodukowała je słoweńska firma EK. Produkt posiada pasywną płytę tylną w kolorze czarnym, opcjonalnie niklowaną. Płyta jest wyprofilowana w kształcie litery L, co sprawia, że ma dobry kontakt z podstawą bloku wodnego i otacza cały GPU. Blok wodny wykonany jest z pleksi, a do krążenia cieczy wykorzystuje silnik Vector 2, zbudowany na bazie sprawdzonego silnika Open Split-Flow. Według producenta blok ma bardzo niskie opory przepływu, dzięki czemu może być stosowany z pompami i niskiej mocy bez strat w wydajności.

Z danych producenta wynika, że EK-Quantum zaprojektowano z dużą dbałością o chłodzenie GPU oraz innych elementów. Urządzenie wykorzystuje miedzianą płytę o grubości 11 mm, z zaciskiem wykonanym z acetalu i podświetleniem diodowym. EK deklaruje, że montaż zestawu na karcie nie sprawi trudności nawet początkującym użytkownikom. Według zaleceń producenta układ należy napełniać specjalnym płynem chłodzącym, który zapobiega korozji i powstawaniu kamienia. EK-Quantum Vector FE RTX 3070 Ti D-RGB jest dostępny w sklepie internetowym EK w cenie 273,80 EUR (około 1260 zł). Sklep realizuje wysyłki do Polski.

