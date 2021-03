EK prezentuje chłodzenie wodne dla RX 6800 i 6900 XT

EK zaprezentowało swój nowy system chłodzenia wodnego, dedykowany kartom graficznym AMD Radeon. Jest kompatybilny z wieloma wariantami 6800, 6800 XT i 6900 XT.

EK Water Block to firma specjalizująca się w dostarczaniu układów odpowiedzialnych za chłodzenie podzespołów komputerów. Nowa linia Classic ma skutecznie odprowadzać ciepło od kart graficznych wykonanych w architekturze AMD - RDNA2. Chłodzenia te mają minimalistyczny design i wysoką wydajność, na co powinno zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim gracze. Układ chłodzenia EK-Classic GPU Water Block schładza bezpośrednio procesor, pamięć VRAM, VRM (moduł regulacji napięcia) oraz newralgiczne obszary karty graficznej. Korzysta z autorskich funkcji producenta, jak optymalizacja przepływu w czasie rzeczywistym, co pozwala na dopasowanie go do wahań temperatury.

EK-Classic GPU Water Block jest montowany za pomocą pierścieni typu "O". Układ wykonano na bazie płyty niklowej z domieszką miedzi elektrolitycznej. Jest kompatybilny znastępujacymi wariantami kart graficznych:

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6900 XT

ASRock Radeon RX 6800 16GB

ASRock Radeon RX 6900 XT 16GB

ASUS Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS Radeon RX 6800, RX6800-16G, 16GB GDDR6 (90YV0FY0-U0NA00)

ASUS Radeon RX 6900 XT 16GB (RX6900XT-16G)

BIOSTAR Radeon RX 6900 XT 16GB

Gigabyte Radeon RX 6800 16GB (GV-R68-16GC-B)

Gigabyte Radeon RX 6800 XT 16GB (GV-R68XT-16GC-B)

Gigabyte Radeon RX 6900 XT 16G (GV-R69XT-16GC-B)

MSI Radeon RX 6800 16GB

MSI Radeon RX 6800 XT 16GB

MSI Radeon RX 6900 XT 16GB

PowerColor AMD Radeon RX 6800 16GB GDDR6 (AXRX 6800 16GBD6-M2DHC)

PowerColor AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6 (AXRX 6800XT 16GBD6-M2DHC)

PowerColor AMD Radeon RX 6900 XT 16GB GDDR6 (AXRX 6900XT 16GBD6-M2DHC)

Sapphire Radeon RX 6800 16GB

Sapphire Radeon RX 6900 XT 16GB (21308-01-20G)

Sapphire RX 6800 XT 16GB

XFX AMD Radeon RX 6900 XT (RX-69TMATFD8)

EK-Classic GPU Water Block jest kompatybilny z popularnymi systemami podświetlenia RGB. Dzisiaj chłodzenie wchodzi na rynek i dostępne będzie w dwóch wersjach:

EK-Classic GPU Water Block RX 6800/6900 D-RGB - sugerowana cena 116,90 euro (ok. 540 zł)

EK-Classic GPU Backplate RX 6800/6900 – Black - sugerowana cena 34,90 euro (ok. 160 zł)