EMUI 10 już na ponad 10 milionach urządzeń na całym świecie

Proces aktualizacyjny EMUI do najnowszej wersji 10 jest niewiarygodnie szybki.

Huawei na poważnie zabrał się za aktualizacje swoich urządzeń do najnowszej wersji nakładki EMUI 10 opartej na najnowszym Androidzie 10. Trzy tygodnie temu informowaliśmy, że EMUI 10 zostało zainstalowane na pierwszym milionie kompatybilnych urządzeń z logo Huawei'a oraz Honor'a na obudowie. Nakładka w najnowszej odsłonie została zaprezentowana w sierpniu tego roku na HDC 2019. Stabilne wydanie pojawiło się na flagowych modelach Huawei P30 Pro już we wrześniu tego roku. Oznacza to, że flagowy model chińskiej firmy otrzymał Androida 10 około trzy miesiące wcześniej, niż konkurencyjny Samsung Galaxy S10.

Dzisiaj Huawei ogłosił, że obecnie nakładka EMUI 10 oparta na Androidzie 10 działa już na ponad 10 milionach smartfonów Huawei oraz Honor. Producent informuje, że w chwili obecnej aż 33 modele otrzymały stosowną aktualizacje oprogramowania.

Pierwszym urządzeniem, które zostało sprzedawane z preinstalowaną nakładką EMUI w wersji 10 jest Huawei Mate 30 Pro, który nie posiada dostępu do usług Google.

Od czasu ogłoszenia pierwszego miliona urządzeń, które pracują pod kontrolą EMUI 10 liczba użytkowników, którzy aktualizują swoje urządzenia rośnie wykładniczo. Dzieje się tak, ponieważ Huawei postanowił udostępnić nakładkę na starsze flagowce oraz nieco tańsze urządzenia. Do tej pory EMUI 10 było zarezerwowane do najnowszych modeli z flagowych serii P oraz Mate. Dzięki temu w zaledwie niecały miesiąc liczba użytkowników wzrosłą aż dziesięciokrotnie.

Liczba urządzeń pracujących obecnie pod kontrolą EMUI 10 nadal jest niska, jeżeli uświadomimy sobie, że Huawei do końca tego roku planuje sprzedać około 230 milionów smartfonów, z których większa ilość kompatybilna będzie (lub już jest) z najnowszą wersją nakładki z Chin.

Na początku tego tygodnia Huawei rozpoczął proces aktualizacyjny kolejnych 14 urządzeń do Androida 10 i EMUI 10 o czym pisaliśmy tutaj.

