EMUI 11 vs Harmony OS. Zobacz bezpośrednie porównanie!

Do sieci trafiło wideo na którym widać bezpośrednie porównanie EMUI 11 do Harmony OS 2.0. Oba systemy wyglądają niemalże identycznie. Który podoba Ci się bardziej?

Huawei przygotowuje się do wielkiej rezygnacji z Androida. Do końca roku setki milionów urządzeń otrzyma aktualizacje do autorskiego systemu operacyjnego Harmony OS 2.0. Na początku użytkownicy obawiali się, że nowe rozwiązanie wprowadzi zmodyfikowany wygląd i przeprojektowane menu. W praktyce na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić ostatnią wersję EMUI 11 od Harmony OS 2.0.

EMUI 11

Do sieci trafił właśnie krótki, niespełna minutowy filmik. Widać na nim bezpośrednie porównanie obu systemów operacyjnych.

Na nagraniu widać porównanie prędkości działania smartfonów z Androidem 10 i EMUI 11 oraz Harmony OS 2.0. Co ciekawe całość działa znacznie szybciej na wersji beta Harmony OS, ale może być to zależne od wielu czynników takich jak jakość połączenia z internetem czy podzespoły zastosowane w obu urządzeniach.

Już na pierwszy rzut oka widać, że systemy operacyjne pracują na różnych urządzeniach.

Nie zmienia to faktu, że Huawei przyłożyło się do pracy i oba systemu operacyjne wyglądają niemalże identycznie. Podejrzewamy, że część użytkowników nawet nie zauważy zmiany systemu operacyjnego na inny.

A Ty zamierzasz pozbyć się Androida ze swojego urządzenia mobilnego?

Źródło: gsmarena.com