EMUI 12 - smartfony Huawei z Androidem dostaną aktualizację! [09.06.2022]

Huawei wprowadzi na rynek nową wersję EMUI opartą na Androidzie. Czy Chińczycy zaktualizują swoje urządzenia do Androida 11?

Spis treści

Huawei oficjalnie odwrócił się od Androida oferowanego przez firmę Google. Ostatnie smartfony z dostępem do usług Google pracują pod kontrolą Androida 10 z 2019 roku wraz z nakładką EMUI 11. Producent nie zaoferował aktualizacji do Androida 11 i nie pracuje aktualnie nad wersją beta Androida 12.

Huawei Mate 40 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zamiast popularnego systemu operacyjnego od Google Chińczycy rozwijają autorskie rozwiązanie, które korzysta z otwarto-źródłowego kodu Androida.

Zobacz również:

HarmonyOS 2.0 zdobywa aktualnie sporą popularność w Chinach, gdzie nie wykorzystuje się dostępu do usług Google. Poza rodzimym rynkiem Huawei nadal nie oferuje aktualizacji do HarmonyOS 2.0 dla urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek z Androidem.

Okazuje się, że niedługo na rynek powinna trafić nowa wersja EMUI, która przeznaczona jest specjalnie dla urządzeń z dostępem do usług Google. Oprogramowanie wprowadzi na pokład kilka nowości znanych z HarmonyOS 2.0.

Huawei wywiązuje się z wcześniejszych obietnic - producent obiecał, że po wprowadzeniu na rynek HarmonyOS nadal wspierać będzie urządzenia pracujące pod kontrolą Androida.

EMUI 12 wprowadzi główne zmiany wizualne, które upodobnią system operacyjny Android do HarmonyOS. Całość może przypominać nieco system operacyjny wykorzystywany w smartfonach Apple iPhone.

Producent przewidział również lepszą integrację z własnym ekosystemem. Po aktualizacji skorzystamy z możliwości łączenia z tabletami MatePad oraz komputerami MateBook. Po aktualizacji będziemy mogli łatwo przeglądać pliki zgromadzone na telefonie wprost z ekranu naszego komputera.

Nie znamy dokładnego harmonogramu udostępniania aktualizacji ani szczegółów technicznych, ale mało prawdopodobne jest, aby nowa nakładka oparta była na Androidzie 12.

AKTUALIZACJA 24.05.2021

Huawei P30 Pro otrzymuje w Polsce aktualizację do EMUI 12

Huawei P30 Pro, ex-flagowiec firmy, otrzymuje w Polsce aktualizację do EMUI 12. Została ona podpisana ciągiem znaków 12.0.0.132(C431E3R2P2), a jej rozmiar to 4,57 GB.

AKTUALIZACJA 17.05.2021

Huawei P30 Pro otrzymuje aktualizację do EMUI 12 w Holandii

Huawei rozszerza aktualizację oprogramowania EMUI 12 dla smartfona Huawei P30 Pro w Holandii. Najnowsza wersja EMUI jest już dostępna dla użytkowników na całym świecie, a teraz również użytkownicy w Holandii mogą zainstalować tę wersję EMUI, aby korzystać z najnowszych funkcji.

Zgodnie z informacjami, użytkownicy Huawei P30 Pro mogą pobrać EMUI 12 w Holandii, wchodząc w Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać najnowsze wersje oprogramowania. Alternatywnie, można uzyskać najnowszą aktualizację oprogramowania w aplikacji My Huawei, którą można pobrać z AppGallery i poprosić o aktualizację oprogramowania na pokładzie.

Huawei P30 Pro to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów firmy. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu EMUI 12, będzie w stanie zapewnić lepszy interfejs użytkownika, zaprojektowany i odziedziczony po systemie operacyjnym HarmonyOS. Dlatego po zainstalowaniu tego oprogramowania otrzymasz wiele nowych funkcji interakcji z użytkownikiem.

EMUI 12 dla P30 Pro posiada również lepsze funkcje prywatności, jak również ulepszenia wydajności w porównaniu do EMUI 11. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to z pewnością polecamy pobranie aktualizacji EMUI 12 OTA, jak tylko się pojawi.

AKTUALIZACJA 01.09.2021

Na jakie nowości mogą liczyć posiadacze smartfonów Huawei z Androidem i dostępem do usług Google?

Nowa nakładka EMUI 12, która została zaprezentowana niespodziewanie kilka dni temu prawdopodobnie będzie ostatnią aktualizacją rozwojową dla smartfonów Huawei z dostępem do usług Google.

Przede wszystkim EMUI 12 ma za zadanie upodobnić starsze smartfony Huawei do najnowszych modeli pracujących pod kontrolą HarmonyOS 2.0. Oznacza to, że możemy spodziewać się nowego interfejsu użytkownika z przeprojektowanymi animacjami. Pojawi się również możliwość zmiany rozmiaru i grubości czcionki systemowej. Producent postawił na bardziej zaokrąglone rogi oraz gradienty w kolorze czarnym, niebieskim oraz białym.

EMUI 12 Źródło: huawei.com

Zgodnie z naszymi przewidywaniami z poziomu panelu sterowania uzyskamy dostęp do sekcji Device Plus, która pozwoli na szybkie rozpoczęcie współpracy z tabletami i komputerami MatePad/MateBook.

EMUI 12 Device+ Źródło: huawei.com

Podobnie jak w nowszych wersjach Androida, EMUI 12 posiada oddzielone centrum powiadomień od panelu szybkiego dostępu.

Najnowsza wersja nakładki EMUI wprowadza także rozproszony system plików, który pozwoli na dostęp do zdjęć i dokumentów wprost z naszego komputera.

Huawei w dalszym ciągu nie udostępnił mapy drogowej aktualizacji smartfonów do nakładki EMUI 12.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Starsze modele Huawei z kwartalnymi aktualizacjami EMUI

Huawei poza premierą EMUI 12 przekazało informacje na temat dalszych aktualizacji smartfonów z dostępem do usług Google. Poza prawdopodobnie ostatnią aktualizacją rozwojową - do EMUI 12 - posiadacze starszych flagowców firmy Huawei nadal mogą liczyć na aktualizacje poprawek zabezpieczeń.

Huawei Mate 20 Pro Źródło: techadvisor.co.uk

Niestety przy okazji producent zmienił częstotliwość ich wydawania. Przykładowo smartfony Huawei Mate 20 oraz Huawei Mate 20 Pro otrzymywać będą nowe poprawki zabezpieczeń raz na kwartał. Dotychczas nowe oprogramowanie z łatkami pojawiało się raz na miesiąc.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Poznaliśmy datę premiery EMUI 12. Kiedy ruszy aktualizacja?

Zgodnie z najnowszymi wiadomościami z sieci na wprowadzenie procesu aktualizacji do EMUI 12 jeszcze trochę zaczekamy. Według chińskich raportów oprogramowanie zostanie udostępnione na konferencji HDC Together 2021, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 roku. Huawei ma na niej zaprezentować HarmonyOS 3.0 oraz przedstawić dokładny plan aktualizacji smartfonów do EMUI 12.

EMUI 12 Źródło: huawei.com

Aktualnie na rynku znajdziemy już jedno urządzenie z EMUI 12 na pokładzie. Jest to rosyjski wariant smartfona Huawei nova 8.

W dalszym ciągu nie wiemy jak wygląda stosunek Huawei do EMUI 12. Prawdopodobnie jest to ostatnie wydanie oparte na oficjalnej wersji Androida z dostępem do usług Google (na smartfonach, które zostały wprowadzone na rynek z usługami Google). Po wygaszeniu wsparcia dla smartfonów takich jak Huawei P30 czy Huawei P30 Pro firma Huawei zaprzestanie wspierania EMUI i przeniesie się w całości na HarmonyOS.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Prześledziliśmy dokładnie oficjalną stronę poświęconą EMUI 12 - co z niej wynika?

Huawei zdecydował się udostępnić oficjalna stronę internetową poświęconą nowej wersji nakładki EMUI 12.

EMUI 12 Źródło: huawei.com

Witryna przedstawia wygląd interfejsu użytkownika EMUI 12. Producent podkreśla zmodyfikowane aplikacje systemowe oraz spore możliwości dopasowania wyglądu oprogramowania do potrzeb użytkownika.

Huawei podkreśla, że EMUI 12 zostało zaprojektowane "w zgodnie z Twoimi zmysłami". Według projektantów nowy projekt jest minimalistyczny. Strona zachwala spójność interfejsu użytkownika oraz jego wygląd.

Jedną z większych nowości w EMUI 12 jest możliwość dowolnej personalizacji wielkości, grubości oraz kroju czcionki w obrębie całego interfejsu użytkownika.

EMUI 12 Źródło: huawei.com

Huawei podkreśla również nowe, zwiększone możliwości synchronizacji pomiędzy swoimi urządzeniami.

Niestety witryna nie zdradza żadnych konkretnych informacji o EMUI 12. Brakuje daty premiery, mapy drogowej aktualizacji oraz listy kompatybilnych urządzeń. Na te informacje w dalszym ciągu czekamy.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Firma Huawei rozesłała zaproszenia na konferencję prasową przeznaczoną specjalnie dla rynków europejskich. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2021 roku w Wiedniu. Najnowsze plotki wskazują, że Chińczycy mogą zaprezentować na niej smartfony z rodziny Huawei P50 w wersji na stary kontynent. Okazuje się, że sprzedawane w Europie modele mogą pracować pod kontrolą Androida z nakładką EMUI 12.

Październikowa premiera Huawei Źródło: huawei.com

Nowe oprogramowanie ma być udostępniane od października, co potwierdza naszą teorię.

Na wydarzeniu powinniśmy również poznać listę urządzeń kompatybilnych z nakładką EMUI 12 oraz wstępną mapę drogową aktualizacji.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Huawei rozpoczął beta testy nowej wersji nakładki na Androida. EMUI 12 wkrótce trafi na flagowe urządzenia chińskiego producenta.

Beta testy EMUI 12 Źródło: huawei.com

W tym momencie warto podkreślić, że EMUI 12 to system operacyjny przygotowany dla europejskich konsumentów. Oprogramowanie to trafi na smartfony sprzedawane w Europie zamiast HarmonyOS 2.0.

Po dwóch miesiącach od premiery beta testów EMUI 12 oprogramowanie trafia na popularne smartfony. Poniżej znajdziesz listę kompatybilnych urządzeń:

Mate 30 Pro

Mate 40 Pro

P40

P40 Pro

P40 Pro Plus

Aby zainstalować EMUI 12 należy pobrać aplikację Huawei Friendly User Test ze strony producenta. Według niemieckiej witryny rejestracja do beta testów będzie otwarta do 21 listopada 2021 roku do godziny 07:00. Producent zaleca wykonanie pełnej kopii zapasowej przed instalacją oprogramowania w wersji beta. Należy również pamiętać, że oprogramowanie może być mocno niestabilne.

W chwili obecnej nie wiemy kiedy EMUI 12 trafi do wyżej wymienionych smartfonów jako stabilna aktualizacja.

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Huawei kontynuuje proces aktualizacji swoich starszych smartfonów do nakładki EMUI 12. Wiemy już, że oprogramowanie w chwili obecnej przeznaczone jest dla europejskich modeli. Smartfony sprzedawane w Chinach aktualizowane są do Harmony OS.

Beta testy EMUI 12 w Europie Źródło: huawei.com Beta testy EMUI 12 w Europie Źródło: huawei.com

Na dzień przed rozpoczęciem się grudnia firma Huawei rozpoczęła proces aktualizacji swoich smartfonów do nowej wersji oprogramowania zawierającej poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2021 roku.

Z najnowszych informacji wynika, że program beta testów EMUI 12 w Europie przebiega zgodnie z planem. Oprogramowanie w stabilnej wersji ma zostać udostępnione na smartfony w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tymczasem niezależnie od wersji EMUI smartfony objęte cyklicznymi aktualizacjami zabezpieczeń wkrótce otrzymają nowe oprogramowanie układowe.

Grudniowe łatki zabezpieczeń EMUI eliminują 2 krytyczne luki, 15 błędów wysokiego ryzyka oraz 38 błędów niskiego poziomu.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Chińczycy kontynuują proces aktualizacji wybranych smartfonów do EMUI 12. Huawei rozpoczął właśnie wdrażanie pierwszej wersji EMUI 12 Beta na flagowe smartfony z 2019 roku. Mowa o modelach z rodziny Mate 20. Posiadacze Huawei Mate 20 oraz Huawei Mate 20 Pro mogą już pobierać oprogramowanie testowe, które wprowadza szeroką gamę nowości, poprawek i optymalizacji. Aktualnie system operacyjny udostępniany jest na rynkach wschodnioazjatyckich.

Huawei Mate 20 Pro Źródło: huawei.com

Oprogramowanie układowe z EMUI 12 dla modeli z rodziny Mate 20 otrzymało numer kompilacji 12.0.0.123. Aktualizacja waży około 1,93 GB.

System operacyjny udostępniany jest partiami. Osiągnięcie pełnej dostępności potrwa kilka dni.

EMUI 12 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla smartfonów z rodziny Huawei Mate 20.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Huawei cały czas aktualizuje proces aktualizacji swoich europejskich smartfonów do EMUI 12. Oprogramowanie oparte na Androidzie 11 trafia na kolejne urządzenia.

Huawei Mate 30 Pro Źródło: huawei.com

Na przestrzeni ostatnich dni Huawei rozpoczął aktualizację do EMUI 12 dla swoich flagowych smartfonów z 2019 oraz 2020 roku.

EMUI 12 trafiło na urządzenia, które nigdy nie miały dostępu do usług Google. Oprogramowanie zostało udostępnione na smartfony z rodziny Huawei Mate 30 oraz Huawei P40. Użytkownicy tych flagowych urządzeń mogą pobierać już aktualizację do EMUI 12. System operacyjny dostępny jest już w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pełna dostępność osiągnięta zostanie w ciągu najbliższych tygodni.

Aktualizacja oprogramowania do EMUI 12 dla Huawei Mate 30 Pro oraz Huawei P40 zajmuje nawet 4,9 GB.

AKTUALIZACJA 28.03.2022

Huawei zdecydował się na aktualizację ostatnich modeli z dostępem do usług Google!

Flagowe smartfony Huawei z 2019 roku to jednocześnie ostatnie modele z dostępem do usług Google. Modele P30 oraz P30 Pro to nadal świetne smartfony, które pozostają w użyciu przez wielu konsumentów. Trzyletnie urządzenia bardzo dobrze radzą sobie pomimo upływu trzech lat od premiery.

Huawei P30 Pro Źródło: huawei.com

Huawei zdecydował się nadal wspierać swoje smartfony z dostępem do usług Google. Posiadacze modelu P30 Pro z otwartej dystrybucji otrzymali od producenta miłą niespodziankę. Producent zdecydował się udostępnić na flagowe model z 2019 roku najnowszą nakładkę graficzną EMUI 12 opartą na Androidzie 10. Identyczne oprogramowanie znajdziemy w najnowszych modelach producenta takich jak Huawei P50 Pro, Huawei P50 Pocket czy Huawei nova 9.

System operacyjny o numerze kompilacji 12.0.0.132 (C636E1R1P1) dostępny jest już dla smartfonów Huawei P30 Pro sprzedawanych w Europie. Aktualizacja do EMUI 12 waży 4,79 GB i jest udostępniana jako uaktualnienie OTA.

Więcej o EMUI 12 dowiesz się z naszego wideo o Huawei nova 9.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

EMUI 12 dotarło również na jeszcze starsze urządzenie. Huawei zdecydował się udostępnić oprogramowanie na swojego flagowego smartfona z końcówki 2018 roku. Posiadacze Huawei Mate 20 Pro mogą pobierać nowe oprogramowanie układowe oparte na Androidzie 10 wraz z nakładką EMUI 12.

Huawei Mate 20 Pro Źródło: huawei.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji 12.0.0.132 (C432E3R1P2) waży około 1,9 GB i wprowadza na pokład najnowszą wersję nakładki graficznej, którą znamy między innymi z Huawei P50 Pro.

Oprogramowanie posiada dostęp do usług Google. Pełna dostępność spodziewana jest dopiero za kilka tygodni. Aktualnie Huawei udostępnił oprogramowanie niewielkiej liczbie posiadaczy Huawei Mate 20 Pro.

Huawei Mate 20 Pro to jeden z ostatnich smartfonów tego producenta z dostępem do usług Google. Był to jeden z najlepszych smartfonów 2018 roku.