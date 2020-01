EMUI działa na 50 milionach urządzeń

Autorska nakładka Huawei zdobywa sobie coraz większą popularność. Jak podaje producent, liczba korzystających z niej urządzeń przekroczyła 50 milionów.

W ubiegłym miesiącu Huawei ogłosiło, że ponad 10 milionów urządzeń korzysta z systemu Android 10 z nakładką EMUI 10. Dzisiaj, za pośrednictwem chińskiej sieci społecznościowej Weibo, producent pochwalił się pięciokrotnie większą liczbą. Jak udało się osiągnąć tak imponujący rezultat w ciągu zaledwie miesiąca? Jego źródłem są aktualizacje, które zostały rozesłane w tym okresie do użytkowników wielu smartfonów Huawei na całym świecie. Warto przypomnieć, że nakładka EMUI 10 została zaprezentowana 9 sierpnia 2019 roku. Dzięki niej użytkownicy mają bardziej responsywny interfejs, dodatki takie, jak GPU Turbo 3.0, czy możliwość korzystania z obejmującego cały system trybu ciemnego. Jak na niecałe pół roku rozporowadania jest to świetny wynik.

Huawei podało przy okazji, że urządzenia z nakładką powinny bez problemu obsługiwać wymianę plików z komputerem oraz przesyłanie obrazów. Pomimo problemów z usługami Google, które nie pojawiły się w nowych flagowcach producenta, producent nie spoczywa na laurach - rozwija intensywnie swój ekosystem Huawei Mobile Services, który ma stać się konkurencją dla internetowego giganta. To właśnie jego używają Mate 30, Honor V30 i nova 6. Ale do dorównania popularnością do usług Google droga jeszcze daleka.