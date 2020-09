ESET Mobile Security - dobry antywirus na Androida za darmo!

Lider wśród antywirusów wprowadza nową wersję aplikacji ESET Mobile Security dostępną na smartfony i tablety z systemem Android. Teraz dzięki możliwości pobrania za darmo można zapoznać się z nową funkcją ochrony płatności.

Korzystanie z urządzeń mobilnych to już właściwie nasza codzienność. Nikt nie neguje konieczności instalowania programów antywirusowych, a z jakiegoś powodu na telefonach z reguły ich nie ma. To ciekawy paradoks, bo przecież ze smartfonów korzystamy dużo częściej niż z komputerów, prawie non stop mając je w użyciu.

ESET Mobile Security

Na rynku można znaleźć wiele programów, a każdy z nich proponuje inne rozwiązania. Ciężko jest wybrać jeden najlepszy. Odpowiadając na zapotrzebowania klientów wprowadzane są aktualizacje rozwijające wachlarz możliwości antywirusowych. Ostatnio zadebiutowała nowa wersja aplikacji ESET Mobile Security 6.0, która wprowadza wiele ciekawych opcji.

Dostępne funkcje

W podstawowej ofercie można znaleźć oczywiście oprogramowanie antywirusowe chroniące użytkowników urządzeń mobilnych przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania oraz stronami internetowymi, które próbują wykraść dane. Poza tym wprowadzono funkcję ochrony płatności.

Jest to niezwykle przydatna opcja, szczególnie jeżeli korzystamy z telefonu niczym z przenośnej karty kredytowej. Działa to w taki sposób, że ESET wykrywa na sprzęcie aplikacje płatnicze typu Google Pay czy aplikacje bankowe i umieszcza je w specjalnym katalogu. Po uruchomieniu ich właśnie z tego folderu, informacje użytkownika są niewidoczne dla innych programów zainstalowanych na telefonie. Chroni to przed złośliwymi wirusami próbującymi wykraść dane logowania.

Jednak to nie koniec możliwości tego antywirusa. Inną przydatną funkcją jest Anti-Theft, która pozwala zlokalizować zaginiony lub skradziony sprzęt. Jeżeli męczą nas połączenia z nieznanych numerów - te również można zablokować.

Gdzie pobrać?

Aplikację ESET Mobile Security można pobrać za darmo ze sklepu Google Play na systemie Android. Jeżeli skorzystasz z niej po raz pierwszy przysługuje ci 30 dni okresu próbnego, podczas którego wszystkie opcje premium będą dostępne.

