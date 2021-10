ESET odświeża antywirusy i ogłasza konkurs

Kupując program antywirusowy od ESET możesz stać się właścicielem Forda Mustanga.

ESET wprowadza nowe wersje rozwiązań do ochrony domowych komputerów:

ESET NOD32 Antivirus (program antywirusowy i antyspyware);

(program antywirusowy i antyspyware); ESET Internet Security (pakiet bezpieczeństwa);

(pakiet bezpieczeństwa); ESET Smart Security Premium (pakiet bezpieczeństwa klasy premium).

W stosunku do poprzednich wersji otrzymujemy szereg udoskonaleń. Na liście zmian znalazła się m.in. lepsza obsługa bankowości elektronicznej (w tym dodanie ochrony portfeli kryptowalut) oraz skuteczniejsze wykrywanie nowych zagrożeń. Równocześnie została uruchomiona platforma ESET HOME. Jest ona dostępna jako aplikacja mobilna lub portal internetowy i służy użytkownikom do zarządzania posiadanymi programami tego producenta oraz funkcjami Anti-Theft i menedżerem haseł w ESET Smart Security Premium. W tym oprogramowaniu zaimplementowano nową technologię LiveGuard, która jak dotąd dostępna była tylko dla użytkowników biznesowych.

Foto: ESET

Wraz z premierą nowych wersji rozwiązań ESET udostępnił platformę ESET HOME, która ułatwia zarządzanie posiadanymi zabezpieczeniami ESET i jest dostępna z poziomu portalu internetowego lub aplikacji mobilnej. ESET HOME umożliwia m.in. monitorowanie aktywności online dzieci oraz kontrolowanie czasu spędzanego przez nie przed komputerem. Za pośrednictwem ESET HOME można również zarządzać funkcjami Anti-Theft i menedżerem haseł w ESET Smart Security Premium.

Do 15 grudnia 2021 roku trwa loteria ESET. Aby wziąć w niej udział, należy do tego dnia nabyć któryś z następujących programów producenta: NOD32, Internet Security, Smart Security Premium, Cyber Security i Cyber Security Pro, a następnie zarejestrować się na stronie www.loteria-eset.pl. Głowna nagroda to Ford Mustang, a poza tym - hulajnogi elektryczne oraz karty podarunkowe do sieci sklepów Decathlon.

