ESET prezentuje swój sposób na ochronę urządzeń z Androidem przed Pegasusem

Oprogramowanie Pegasus jest ostatnio niezwykle gorącym tematem. Eksperci z ESET doradzają sposób, dzięki któremu można uniknąć zagrożenia.

Pegasus to kontrowersyjne narzędzie elektronicznej inwigilacji. Ma swoje wersje dla smartfonów oraz komputerów. Jak wskazują dane, używane jest przez służby specjalne w co najmniej kilkudziesięciu krajach świata. Co potrafi? Pegasus został stworzony przez izraelską firmę NSO Group dla służb specjalnych. Z założenia ma wspierać śledzenie i walkę z różnymi formami przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmem.

Jego użytkowanie wywołuje liczne kontrowersje i co najmniej 50 tys. osób było inwigilowanych przy jego pomocy. Jak podaje ESET, Pegasus "umożliwia podgląd wiadomości, zdjęć i kontaktów na smartfonach, na których zostanie zainstalowane. Umożliwia także podsłuchiwanie prowadzonych rozmów telefonicznych oraz otoczenia, w którym znajduje się urządzenie".

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET, dodaje:

Niestety, nie ma wielu technicznych informacji na temat najnowszych wersji Pegasusa. Jednak z próbek, które poddano w przeszłości analizie, wiadomo, że to oprogramowanie potrafi wiele. Ma dostęp do wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, danych aplikacji poczty email i komunikatorów, lokalizacji GPS, haseł Wi-Fi, a w niektórych przypadkach może nawet nagrywać rozmowy telefoniczne. Pegasus jest bardziej niebezpieczny w porównaniu do innych zagrożeń mobilnych, ponieważ wykorzystuje luki 0-day, w tym tzw. exploity zero-click 0-day. Wykorzystanie luk tego typu oznacza, że osoby atakujące mogą z powodzeniem złamać zabezpieczenia smartfona, nawet gdy zostały zainstalowane na nim najnowsze aktualizacje. Co więcej, „zero-click” oznacza, że potencjalna ofiara nie musi nic robić (tzn. nie musi klikać linka ani nawet czytać przychodzącej wiadomości SMS), aby jej telefon został zainfekowany

Ekspert ESET wskazuje, że skuteczną ochroną przed Pegasusem dla urządzeń z Androidem jest oprogramowanie ESET Mobile Security. I wyjaśnia:

ESET Mobile Security chroni urządzenia z Androidem przed Pegasusem. Zagrożenie zostało sklasyfikowane i jest wykrywane przez ESET pod nazwami „Android/Spy.Chrysaor.” - mówi Kamil Sadkowski. Warto mieć świadomość, że również każdy użytkownik systemu iOS może sprawdzić, czy jego urządzenie zostało zainfekowane oprogramowaniem Pegasus. Jest to możliwe poprzez skontrolowanie kopii zapasowej iTunes przy użyciu narzędzia opracowanego przez Amnesty International i udostępnionego pod adresem: https://github.com/mvt-project/mvt.

Źródło: ESET