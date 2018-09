ESET wykrywa pierwszego aktywnie wykorzystanego rootkita działającego z poziomu UEFI

Z pewnością odkrycie ESET stanowi duże wyzwanie dla mniej zaawansowanych użytkowników, którzy nie będą sobie w stanie poradzić z zagrożeniem dotychczasowymi metodami eliminacji złośliwego oprogramowania. Rootkit mieszczący się w UEFI, czyli następcy BIOS-u jest odporny na wszelkie próby reinstalacji systemu, a nawet wymianę nośnika danych. Pomóc może jedynie wyczyszczenie pamięci flash płyty głównej, gdzie mieszczą się komponenty UEFI odpowiedzialne między innymi za uruchamianie systemu.

LoJax dostaje się do komputera w pakiecie sterowników niskiego poziomu o nazwie RWEverything. Następnie wykorzystuje pamięć flash SPI, gdzie przechowywane są informacje UEFI i dosłownie wstrzykuje tam złośliwy kod. Podstawowym celem rootkita jest załadowanie złośliwego oprogramowania do UEFI i jego uruchomienie wraz ze startem systemu operacyjnego.

New @ESET Research: #LoJax malware, used by #Sednit (#APT28/#FancyBear), targets governments and institutions using the first #UEFI rootkit discovered in the wild: https://t.co/DqFoFgfPZu #cybersecurity #infosec