ESL Polska ogłasza dwa sezony rozgrywek w 2019 roku - pula nagród to aż 520 000 zł!

ESL Polska ogłasza dwa sezony ESL Mistrzostw Polski w 2019 r. Widzowie otrzymają więcej meczów na żywo, a esportowcy powalczą o ponad pół miliona złotych!

Już dziś ruszają zapisy do ESL Mistrzostw Polski - Wiosna 2019. Najlepsze polskie drużyny i zawodnicy Counter-Strike: Global Offensive oraz League of Legends rozpoczną zmagania o tytuł mistrzów Polski, oraz nagrody, których łączna wartość podczas dwóch sezonów – wiosennego i letniego, wyniesie aż 520 000 złotych. Widzowie mogą liczyć na więcej emocjonujących pojedynków na żywo.

Rozgrywki CS:GO z pulą nagród 180 000 zł na sezon

Rywalizację w CS:GO będzie można śledzić już od 30 marca. Na sezon rozgrywek składają się dwie tury otwartych dla wszystkich kwalifikacji oraz turniej zamknięty, w którym udział wezmą również drużyny z bezpośrednimi zaproszeniami. W fazie zasadniczej zobaczymy w sumie 8 zespołów,a każdy z nich rozegra 7 meczów. Nowością w tym sezonie ESL MP jest to, że także ćwierćfinały zostaną rozegrane offline, tak jak ma to miejsce w przypadku półfinałów i finału rozgrywek. Co ważne, wszystkie mecze fazy pucharowej odbywać się będą z udziałem publiczności!

League of Legends także z meczami na żywo

Turniej w League of Legends to 4 otwarte tury kwalifikacyjne oraz zamknięty etap eliminacji. Pula nagród w dwóch sezonach LOL to 160 000 zł. Pierwsza tura eliminacji startuje już 1 kwietnia. Do etapu zamkniętego trafią drużyny z bezpośrednimi zaproszeniami oraz te,które zajmą najwyższe lokaty w eliminacjach. Dodatkowo, miejsce w zamkniętych eliminacjach można sobie zapewnić dzięki zajęciu najwyższych miejsc w T-Mobile Lidze Akademickiej i EduEsportsLeague. 1. i 2. miejsce z każdej ligi to zagwarantowany slot do fazy zamkniętej ESL Mistrzostw Polski Leagueof Legends. Zwycięskie zespoły awansują do kolejnej fazy, gdzie zmierzą się z najlepszymi drużynami w Polsce.

W głównej części rozgrywek wystąpi 8 zespołów - zostaną podzielone na dwie grupy po 4 zespoły, a w fazie grupowej obowiązywać będzie system GSL. Następnie - na podstawie zajętych miejsc - będą rozstawione w finałowej drabince. Cztery drużyny (po dwie najlepsze z każdej grupy) trafią do jej górnej części, nazywanej mistrzowską, zaś pozostałe (drużyny, które w grupach zajmą miejsca 3. i 4.) trafią do części dolnej – drabinki pretendentów. Całość stanowić będzie drabinkę podwójnej eliminacji, w której mecze odbywać się będą w trybie BO3. Podczas finałów offline rozegrane zostaną trzy decydujące spotkania – finał LB, finał WB oraz wielki finał.

Zespoły, które otrzymają bezpośrednie zaproszenia, zarówno do turnieju Counter-Strike: Global Offensive, jak i League of Legends, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Zapraszamy do oglądania wiosennego sezonu ESL Mistrzostw Polski. Aktualne informacje na temat rozgrywek znajdziecie na oficjalnej stronie i fanpage’u ESL Polska.