EURO 2020 w 4K? Sprawdź, jak i gdzie oglądać

Telewizja Polska z okazji rozpoczynających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej, udostępniła kanał TVP 4K, na którym będą transmitowane wszystkie mecze EURO 2020.

Dzisiaj o 21 rozpocznie się pierwszy mecz w ramach EURO 2020. Specjalnie z okazji Mistrzostw Europy, Telewizja Polska udostępniła kanał TVP 4K, który jest dostępny w ramach usługi telewizji naziemnej oraz w wybranych sieciach kablowych. Emisje prowadzone są w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Obecnie na kanale nadawana jest plansza testowa, która zniknie podczas dzisiejszego, wieczornego wydarzenia. Zasięg programu obejmuje około 90 procent populacji kraju.

Nie każdy sprzęt poradzi sobie z odtworzeniem kanału. Do odbioru potrzebny jest telewizor UHD z DVB-T2/HEVC lub podłączony do niego zewnętrzny odbiornik, który obsługuje ten standard. W naszym rankingu można sprawdzić, jaki telewizor najlepiej wybrać do oglądania sportu.

W EPG kanału należy szukać pod jego własną nazwą (TVP 4K). Poza telewizją naziemną, będzie dostępny także w sieciach Inea, Asta-Net, Toya, UPC-Polska, Orange TV oraz na Platformie CANAL+.

TVP 4K nadawany jest z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi: E-AC-3 (pol, stereo), E-AC-3 (qaa, Dolby Atmos) i AC-4 (będziemy mogli wybrać, czy mecz oglądać z komentatorem TVP, angielskim, bez komentarza lub z audiodeskrypcją).

Telewizja Polska będzie pokazywać wszystkie mecze UEFA EURO 2020. Przygotowaliśmy pełny plan transmisji Mistrzostw Europy.