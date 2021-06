EURO 2020 - wyniki na żywo, aktualna tabela, terminarz [Aktualizacja 21.06.2021]

Po roku oczekiwania wreszcie możemy zobaczyć zmagania najlepszych europejskich reprezentacji w piłce nożnej. Przedstawiamy najświeższe wyniki, aktualną tabelę oraz terminarz EURO 2020.

Spis treści

Mistrzostwa Europy to wielkie święto fanów piłki nożnej i kibiców reprezentacji narodowych. W sumie w trakcie zawodów zobaczymy aż 51 spotkań. Faza grupowa potrwa od 11 do 23 czerwca, natomiast zmagania finałowe zobaczymy od 26 czerwca do 11 lipca, kiedy to w Londynie odbędzie się wielki finał UEFA EURO 2020.

Polacy trafili do grupy E wraz z reprezentacjami Słowacji, Hiszpanii oraz Szwecji. Mecze biało-czerwonych zostaną rozegrane 14, 19 oraz 23 czerwca.

Wszystkie spotkania w ramach EURO 2020 będą transmitowane na kanałach Telewizji Polskiej oraz przez internet na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Pełną rozpiskę transmisji znajdziesz tutaj. Telewizja uruchomiła także specjalny kanał, TVP 4K, na którym wszystkie spotkania EURO 2020 będziemy mogli oglądać w jakości 4K. Jest on dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów Inea, Asta-Net, Toya, UPC-Polska, Orange TV, CANAL+.

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki, tabele poszczególnych grup oraz terminarz spotkań w ramach EURO 2020.

EURO 2020: Terminarz i wyniki spotkań

EURO 2020: 11.06

Turcja - Włochy, wynik meczu: 0:3

EURO 2020: 12.06

Walia - Szwajcaria , wynik meczu: 1:1

, wynik meczu: Dania - Finlandia , wynik meczu: 0:1

, wynik meczu: Belgia - Rosja, wynik meczu, 3:0

EURO 2020: 13.06

Anglia - Chorwacja : wynik meczu: 1:0

: wynik meczu: Austria - Macedonia Płn : wynik meczu: 3:1

: wynik meczu: Holandia - Ukraina: wynik meczu: 3:2

EURO 2020: 14.06

Szkocja - Czechy : wynik meczu: 0:2

: wynik meczu: Polska - Słowacja : wynik meczu: 1:2

: wynik meczu: Hiszpania - Szwecja: wynik meczu: 0:0

EURO 2020: 15.06

Węgry - Portugalia : wynik meczu: 0:3

: wynik meczu: Francja - Niemcy: wynik meczu: 1:0

EURO 2020: 16.06

Finlandia - Rosja : wynik meczu: 0:1

: wynik meczu: Turcja - Walia : wynik meczu: 0:2

: wynik meczu: Włochy - Szwajcaria: wynik meczu: 3:0

EURO 2020: 17.06

Ukraina - Macedonia Płn : wynik meczu: 2:1

: wynik meczu: Dania - Belgia : wynik meczu: 1:2

: wynik meczu: Holandia - Austria: wynik meczu: 2:0

EURO 2020: 18.06

Szwecja - Słowacja : wynik meczu: 1:0

: wynik meczu: Chorwacja - Czechy : - wynik meczu: 1:1

: - wynik meczu: Anglia - Szkocja: wynik meczu: 0:0

EURO 2020: 19.06

Węgry - Francja : wynik meczu: 1:1

: wynik meczu: Portugalia - Niemcy : wynik meczu: 2:4

: wynik meczu: Hiszpania - Polska: wynik meczu: 1:1

EURO 2020: 20.06

Włochy - Walia : wynik meczu: 1:0

: wynik meczu: Szwajcaria - Turcja: wynik meczu: 3:1

EURO 2020: 21.06

Ukraina – Austria : wynik meczu: 0:1

: wynik meczu: Macedonia Płn – Holandia : wynik meczu: 0:3

: wynik meczu: Finlandia – Belgia : godzina 21:00

: godzina 21:00 Rosja – Dania: godzina 21:00

EURO 2020: 22.06

Czechy – Anglia : godzina 21:00

: godzina 21:00 Chorwacja – Szkocja: godzina 21:00

EURO 2020: 23.06

Słowacja – Hiszpania : godzina 18:00

: godzina 18:00 Szwecja – Polska : godzina 18:00

: godzina 18:00 Niemcy – Węgry : godzina 21:00

: godzina 21:00 Portugalia – Francja: godzina 21:00

Aktualne tabele grup

Grupa A

Włochy - 9 ptk Walia - 4 ptk Szwajcaria - 4 ptk Turcja - 0 ptk

Grupa B

Belgia - 6 ptk Rosja - 3 ptk Finlandia - 3 ptk Dania - 0 ptk

Grupa C

Holandia - 9 ptk Austria - 6 ptk Ukraina - 3 ptk Macedonia Płn - 0 ptk

Grupa D

Czechy - 4 ptk Anglia - 4 ptk Chorwacja - 1 ptk Szkocja - 1 ptk

Grupa E

Szwecja - 4 ptk Słowacja - 3 ptk Hiszpania - 2 ptk Polska - 1 ptk

Grupa F

Francja - 4 ptk Niemcy - 3 ptk Portugalia - 3 ptk Węgry - 1 ptk

