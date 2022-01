EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN na pierwszych zdjęciach

Znany overclocker Vince Lucido "Kingpin" podzielił się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami nadchodzącego modelu RTX 3090 Ti.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN / Fot. Vince Lucido

Podobnie jak RTX 3090 Kingpin, wariant RTX 3090 Ti ma być wyposażony w chłodzenie AIO. Karta otrzymała niewielką aktualizację designu, który teraz zawiera czarne i srebrne akcenty. Wygląda również na to, że nowy model Ti jest wyposażony w ten sam panel LCD do monitorowania.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN / Fot. Vince Lucido

Według tych zdjęć, RTX 3090 Ti będzie wyposażony w trzy złącza DisplayPort i jeden port HDMI. Karta ma być wyposażona również w złącze NVLink, co oznacza, że funkcja ta pozostanie ekskluzywna dla modeli RTX 3090/Ti. To co wyraźnie rzuca się w oczy to brak potrójnych 8-pinowych złącz zasilania. Na zdjęciu nie widać co prawda nowego 16-pinowego złącza PCIe Gen5, ale poza tym nie ma tu miejsca na inne konfiguracje.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN / Fot. Vince Lucido

RTX 3090 Ti to nadchodzący flagowy produkt firmy NVIDIA wyposażony w procesor graficzny GA102 z 10752 rdzeniami CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X taktowanej zegarem 21 Gbps. Ceny i osiągi nie są obecnie znane, ale jedno jest pewne - model Kingpin nie będzie tani.