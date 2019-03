EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - test i recenzja

Debiutujące układy Nvidia GeForce GTX 1660 mają pełnić rolę terminatorów podstarzałych Radeonów RX 580. Sprawdziliśmy jak autorska konstrukcja od EVGA radzi sobie z tym zadaniem.

Nowy GeForce GTX 1660 to karta graficzna za około 1000 złotych. Konkurencyjne produkty w tej cenie to podstarzałe technologicznie Radeony - RX 580 i RX 590. Pomimo zaawansowanego wieku, karty z oferty AMD stanowią ostatni najpopularniejszy wybór wśród graczy o skromnych budżetach. Sama Nvidia pomija temat rywalizacji z konkurencją, przytaczając wyniki badań dotyczących jej własnych układów. Okazuje się bowiem, że dwie trzecie graczy PC wciąż korzysta z kart graficznych o wydajności nie przekraczającej poziomu GeForce GTX 960, czyli karty która zadebiutowała na rynku w roku 2014. Według zapewnień, GeForce GTX 1660 powinien być o blisko 110% szybszy od GeForce GTX 960. Oznacza to, że mamy do czynienia ze sprzętem opracowanym z myślą o graczach planujących niskobudżetowy upgrade swojej maszyny. Warto podkreślić, że Nvidia nie opracowała GTX'a 1660 w autorskim wariancie Founders Edition. Na rynku odnajdziemy wyłącznie wersje zewnętrznych producentów. Nasz test powstał z wykorzystaniem podrasowanego modelu EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra.

Nvidia GeForce GTX 1660 - specyfikacja

Wbrew nazewnictwu, GeForce GTX 1660 czerpie pełnymi garściami z architektury opracowanej z myślą o układach z serii RTX 20XX. Sercem karty jest okrojony układ TU116, znany z zaprezentowanego nieco wcześniej modelu GeForce GTX 1660 Ti. Producent zastosował nowoczesne rozwiązania kojarzone z architekturą Turing. Zabrakło jednak wsparcia dla flagowych rozwiązań z RTX'ów czyli technologii śledzenia promieni oraz procesów z zakresu sztucznej inteligencji.

Jak łatwo zauważyć w naszej tabeli, nowy GTX 1660 przewyższa specyfikacją wszystkie warianty klasycznego GTX'a 1060. Progres został poczyniony zarówno w kwestii częstotliwości zegara jak i liczbie rdzeni CUDA. Dodatkową wydajność udało się uzyskać bez zwiększania TDP (120 W), co stanowi doskonałe świadectwo efektywności energetycznej architektury Nvidi. Warto podkreślić, że specyfikacja GTX 1660 eliminuje największy problem modelu GTX 1060, czyli wąskie gardło w postaci 3 GB pamięci RAM. Było ono problematyczne już w 2016 roku, kiedy to uniemożliwiało płynną rozgrywkę w niektórych tytułach przy rozdzielczości 1080p. Wraz z upływem czasu ograniczenie to było coraz bardziej dotkliwe, aż do momentu w którym zakup GTX 1060 stał się nieopłacalny względem lepiej wyposażonych Radeonów RX 570 i RX 580. Tym razem do dyspozycji użytkowników oddano 6 GB pamięci. Jedynym "ale" jest zastosowanie tradycyjnych modułów GDDR5, zamiast ultraszybkich GDDR6, które możemy spotkać między innymi w GTX 1660 Ti. Takie rozwiązanie wydaje się być jednak sensowne z punktu widzenia stosunku ceny do oferowanej wydajności.

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - specyfikacja

Parametry modelu XC Ultra z oferty EVEGA nie są szczególnie zaskakujące. Producent zastosował ten sam autorski cooler co w przypadku GTX 1660 Ti. Oznacza to że za utrzymanie temperatur odpowiadają dwa wentylatory osiowe z łożyskiem HDB. Skrzydła wiatraków zostały oznaczone specjalnymi nadrukami, które mają zapewniać 19-procentową redukcję poziomu hałasu. Ponadto EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra została podkręcona względem tradycyjnego wariantu. Taktowanie rdzenia zostało podniesione z 1 785 MHz do poziomu 1 845 MHz.

Kartę wyposażono w dość skromny zestaw złącz obejmujący po jednym wyjściu DVI, HDMI i DisplayPort. Można zakładać, że to w pełni wystarczające rozwiązanie - raczej niewielu graczy zdecyduje się na podłączenie tego układu do więcej niż dwóch monitorów. Jako niespodziankę można traktować obecność coraz rzadziej stosowanego wyjścia analogowego. Dość klasycznie prezentuje się kwestia zasilania. Uruchomienie karty wymaga skorzystania z 8-pinowej wtyczki zalicza.

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - platforma testowa

Nasze testy przeprowadziliśmy z wykorzystaniem standardowej platformy desktopowej, uzupełnionej o zestaw chłodzenia cieczą dla układu graficznego. Wyposażenie komputera prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K Płyta główna: Asus Maximus X Hero

Asus Maximus X Hero Pamięci: HyperX Predator 64 GB DDR4 / 2933 MHz

HyperX Predator 64 GB DDR4 / 2933 MHz Dyski: 2X SSD 500 GB Samsung 860 Evo

2X SSD 500 GB Samsung 860 Evo Chłodzenie: Evega CLC 240

Evega CLC 240 Zasilacz: Evega SuperNova P2 1200W

Dodatkowo dla uzyskania lepszego punktu odniesienia, podczas testów wykorzystaliśmy karty:

EVGA GTX 1660 Ti XC Ultra

EVGA GTX 1060 6 GB

Nvidia GTX 1070 FE

Nvidia GTX 2060 FE

Sapphire Radeon RX 590 Nitro +

Radeon Vega 56

Asus ROG Strix Radeon RX 580

Wszystkie testy zostały przeprowadzone przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Technologie autorskie takie jak AMD TressFX, Nvidia GameWorks i FreeSync / G-Sync zostały wyłączone. Testy zostały ograniczone do rozdzielczości 1080p i 1440p. Rozgrywka w 4K jest poza możliwościami układów z tej półki cenowej.

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - wydajność w grach

Słupki czerwone oznaczają rozdzielczość 1080p. Słupki niebieskie symbolizują rozdzielczość 1440p.

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Brad Chacos/IDG

Uzyskane przez nas rezultaty wyraźnie klasyfikują EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra pomiędzy układami AMD Radeon RX 580 i RX 590. Było to do przewidzenia biorąc pod uwagę pozycjonowanie cenowe nowego układu. Ciekawszych wyników dostarcza nam porównanie z GeForce GTX 1060. Zabawa z mało wymagającymi tytułami zapewni nam w tym wypadku wzrost wydajności na poziomie zaledwie 10-12 %. Większe różnice są zauważalne w nowych grach - szczególnie w rozdzielczości 1440p, gdzie framerate wzrasta nawet o 20%. Analogicznie prezentują się różnice między GTX 1660, a GTX 1660 Ti mieszcząc się w przedziale 10-20%.

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - pobór mocy

Czerwone słupki oznaczają pobór mocy w obciążeniu, związanym z 20 minutową pracą F1 2018 benchmark. Niebieskie słupki prezentują pobór mocy bez obciążenia.

Brad Chacos/IDG

Wyniki potwierdzają, że GeForce GTX 1660 ma dokładnie taki sam apetyt na energię co GTX 1060. Pomimo zbliżonej wydajności pobór jest zdecydowanie niższy niż w konkurencyjnych Radeonach RX 580 i RX 590.

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - temperatury

Pomimo wyższych parametrów GTX 1660 skonstruowany przez EVGA okazuje się kartą zauważanie chłodniejszą od GTX 1060 tego samego producenta. Na tym polu ustępują mu również wszyscy pozostali konkurenci ujęci w teście.

Brad Chacos/IDG

EVGA Nvidia GeForce GTX 1660 XC Ultra - czy warto kupić?

Nasze testy potwierdzają, że GeForce GTX 1660 to konstrukcja z potencjałem na hit sprzedaży. Zapewne sięgnie po nią większość graczy poszukujących niedrogiej karty, zapewniającej 60 FPS w rozdzielczości 1080p. Układ wyraźnie góruje nad najpopularniejszym (dotychczas) w tym segmencie cenowym Radeonem RX 580. Jednocześnie karta jest pozbawiona największych bolączek podstawowego GTX 1060 z 3 GB pamięci RAM na pokładzie. Konstrukcję należy pochwalić za świetną wydajność energetyczną. Osoby które zdecydują się na zakup modelu z oferty EVGA nie będą rozczarowane. Oprócz podkręconego rdzenia producent oferuje wydajne i ciche chłodzenie. Taki pakiet udoskonaleń podnosi cenę karty jedynie o 100 zł względem podstawowych modeli.

Brad Chacos/IDG

Wygląda na to, że największym konkurentem GeForce GTX 1660 może być GeForce GTX 1660 Ti. Szczególnie że druga z kart oferuje jeszcze lepszy stosunek ceny do możliwości. Wewnętrzny pojedynek kart Nvidia zostanie rozstrzygnięty przez portfele graczy.

Naszym zdaniem najbardziej optymalnym wyborem w zakresie stosunku ceny do wydajności pozostaje 1660 Ti, jednak jego okrojony wariant jest warty zakupu jeśli nie posiadamy akurat dodatkowego budżetu na zakup wydajniejszej karty.