EVGA RTX 3060 XC za cenę sugerowaną?

Nadchodzą lepsze czasy dla graczy. Karty GeForce można coraz częściej nabyć za kwotę zbliżoną do ceny sugerowanej przez producenta.

EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming bazuje na procesorze Nvidia GA106 z 3584 rdzeniami CUDA taktowanym do 1777 MHz (z boostem). O takim sprzęcie w cenie proponowanej przez producenta gracze do niedawna mogli tylko pomarzyć. Okres posuchy trwał około dwóch lat, a na problemy cenowe złożyła się duża popularność kart wśród kryptowalutowych górników oraz problemy z dostawami półprzewodników. Wygląda na to, że dzięki kampanii „uzupełniania zapasów” Nvidii i EVGA te czasy się kończą. W sprzedaży pojawiła się właśnie karta EVGA RTX 3060 XC w cenie niższej o 40 USD od ceny katalogowej.

Kartę EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming można kupić w sklepie internetowym EVGA (rynek USA) z rabatem w wysokości 40 USD (około 9,5%). Oznacza to, że realnie za urządzenie zapłacimy 390 USD (około 1640 zł), co jest kwotą bardzo zbliżoną do ceny sugerowanej przez Nvidię (329 USD za RTX 3060). Rabat obowiązuje również w sklepie na rynek europejski, jednak tu, ze względu na brak towaru, sprzedaż tymczasowo wstrzymano. W związku z tym cena zakupu karty nie jest widoczna. Na stronie widzimy jednak skreśloną cenę 407 EUR, która po odliczeniu rabatu powinna wynieść 368 EUR (około 1700 zł). Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dostawę. W europejskim sklepie EVGA można kupić tylko jeden egzemplarz RTX 3060 XC, obowiązują zapisy, a dostawa jest realizowana z Tajwanu.

Źródło: Tom's Hardware. wł.