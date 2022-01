EVGA RTX 3080 12GB FTW3 Ultra - pierwsze zdjęcia w sieci

W stosunku do poprzedniej wersji zwiększono o 2 GB pamięć. Ale czy zmieniło się coś jeszcze?

EVGA RTX 3080 to model z 10 GB pamięci, który sprzedawał się jak świeże bułeczki. Producent zdecydował się na jego odświeżenie w wersji 12 GB. Oficjalny debiut rynkowy układu będzie miał miejsce jutro. Pełna jego nazwa to EVGA RTX 3080 12GB FTW3 Ultra i ma być propozycją z wyższej półki cenowej. Zastosowano w nim nie tylko więcej pamięci, ale odświeżono GPU - jest nim GA 102 z 8960 rdzeniami CUDA.

Pozwoliło to na zwiększenie taktowania, a w połączeniu z VRAM mamy zwiększone zapotrzebowanie na moc. W poprzedniej edycji było to 320 W, teraz podskoczyło to do 350 W. Wiadomo również, że także cena pójdzie w górę - ale ją poznamy dopiero jutro. EVGA nie zdecydowała się na wprowadzenie karty do przedsprzedaży, a embargo na recenzje obowiązuje do jutra. Tak więc na pierwsze konkrety musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: VideoCardz