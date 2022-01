EVGA RTX 3090 z zasilaniem 1275 W? To możliwe

Planowana przez EVGA karta graficzna może mieć potężną moc. W jaki sposób udało się osiągnąć taki wynik?

Planowany przez EVGA autorski wariant RTX 3090 Ti - o nazwie Kingpin - zapowiada się na najmocniejszą kartę graficzną na rynku. Zasilanie o mocy 1275 W jest możliwe dzięki zastosowaniu kabli z końcówkami 12-pin. Zostały one wprowadzone na rynek przez Nvidię przy premierze kart RTX 3000 Founders Edition w 2020 roku. Każdy z nich może dostarczyć 600 W mocy, ale dwa działające w trybie synchronizacji to nie 1200, ale 1275 W. Informacje o zastosowaniu przez EVGA takiego właśnie rozwiązania pochodzą z azjatyckiego forum QuasarZone i nie są jeszcze potwierdzone przez samego producenta.

Pozostaje oczywiście problem dostarczenia zasilacza do komputera korzystającego z takiej karty. Będzie to musiał być naprawdę mocny zasilacz, który zaspokoi potrzeby energetyczne układu. A kiedy może on wymagać aż 1275 W mocy? Oczywiście przy najbardziej wymagających zadaniach, związanych np. z renderowaniem wideo czy projektowaniem CAD, ale także podczas wydobywania kryptowalut. Nie będzie to bowiem karta typu LHR, a więc stanie się łakomym kąskiem dla górników. Jej prognozowana cena to 2,5 tys. USD, czyli ok. 10 103 zł, jednak jest to prognozowana cena producenta. W sklepach zapewne pojawi się w cenie o ok. 50% większej, czyli 15 tys. zł. A kiedy? Planowany termin premiery układu to marzec b.r.

