EVGA mówi dość do NVIDII, co dalej?

Wczoraj informowaliśmy o tym, że Intel uśmierca swoje dwie kultowe marki - Celeron i Pentium. Jakby tego było mało, to jeszcze przed weekendem otrzymaliśmy kolejną nieprzyjemną informację. Okazuje się, że EVGA zaprosiła przedstawicieli prasy technicznej na zamknięte spotkanie, aby ogłosić zaprzestanie produkcji ich kart graficznych. Firma potwierdziła, że nie wprowadzi na rynek serii GeForce RTX 4000, a także przyszłych serii.

Na chwilę obecną EVGA nie będzie też produkować kart od konkurentów, takich jak AMD czy Intel. Firma całkowicie zaprzestała produkcji kart graficznych. Ta decyzja będzie obowiązywać tak długo, jak długo EVGA będzie miała tego samego prezesa.

Głównym powodem tej decyzji była kwaśna relacja z NVIDIA, co podkreśla zarówno GamerNexus jak i JayTwoCents w udostępnionych filmach na swoich kanałach na platformie YouTube.

Dodatkowo firma poinformowała, że pomimo iż wykonała próbne wersję RTX 4090, podjęto decyzję o niewprowadzaniu ich do produkcji. Oznacza, że procesory graficzne EVGA RTX 4000 po prostu się nie pojawią.

NVIDIA przedstawiła już krótkie oświadczenie, o którym poinformował Tae Kim :

Can't reach EVGA as their staff is in a meeting, but here's a classy statement from Nvidia: "We’ve had a great partnership with EVGA over the years and will continue to support them on our current generation of products. We wish Andrew and our friends at EVGA all the best."