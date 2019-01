EVGA prezentuje kartę muzyczną Nu Audio

Na targach CES 2019 firma EVGA - znana z procesorów kart graficznych, płyt głównych oraz zasilaczy - zaprezentowała high-endową kartę muzyczną z Nu Audio.

EVGA podczas prezentacji karty muzycznej z Nu Audio zapowiedziała, że zapewni ona graczom maksymalnie realistyczne dźwięki. Jej stworzenie było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z brytyjską firmę AudioNote. Karta może poszczycić się sześciowarstwową, pokrytą złotem płytka drukowaną, a także rezystorami i obwodami regulacji mocy marki Texas Instruments, kondensatorami niemieckiej firmy WIMA i zaawansowanym procesorem XMOS xCORE-200. Dzięki temu może między innymi obsługiwać 32-bitowe pliki audio. Porty znajdujące się w tej karcie muzycznej to RCA, 2 x 3,5 mm oraz TOSLINK.

Jak obiecuje EVGA, karta ma dawać wspaniałe efekty dźwiękowe, obsługując m.in. DSD (jets to stworzony w latach 90-tych systemu modulacji PDM, używany do kodowania cyfrowego dźwięku) - czego nie ma obecnie żadna inna karta dźwiękowa. Wszystko w celu zapewnienia maksymalnie czystego dźwięku i jego pełnego realizmu. Zastosowano także wiele zaawansowanych technologii odpowiedzialnych za pozycjonowanie odgłosów, co ma znaczny wpływ na scenę i powinno zadowolić zarówno audiofili, jak i graczy.

Z pewnością EVGA Nu Audio będzie konkurencją dla zaprezentowanej właśnie przez Creative Labskarty muzycznej Sound BlasterX AE-9. Która lepsza? W tej chwili trudno powiedzieć, ale konkurencja jest zawsze pozytywnym zjawiskiem dla konsumentów, ponieważ każdy producent chce mieć lepszą ofertę. Jak na razie wiemy, że Nu Audio będzie kosztować niecałe 1000 złotych (250 USD).