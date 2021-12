EVGA usprawnia wydobywanie kryptowalut przez RTX 3080 Ti

EVGA wypuściło nową aktualizację dla BIOS. Dzięki niej prędkość wydobywania kryptowalut przy użyciu RTX 380 Ti skoczyła o 21%

Karta graficzna EVGA RTX 3080 Ti to obiekt pożądania zarówno gracza, jak i "górnika". Dla tego drugiego nawet bardziej, ponieważ fabryczny VBIOS ma ukryty ogranicznik mocy, uruchamiający się podczas wykorzystywania pełnej pamięci układu - co spotykamy podczas kopania kryptowalut. Aktualizacja usuwa go, pozwalając na wykorzystanie pełnej mocy procesora graficznego. Sprawdzi się to zarówno podczas renderowania grafiki w grach i zastosowaniach zawodowych, jak i kopaniu kryptowalut. Jak donoszą pierwsze raporty, po aktualizacji wydajność EVGA RTX 3080 Ti skoczyła z 66 MH/s do ok. 80 MH/s. Jest to skok o 21% i z pewnością fakt ten ucieszy posiadaczy tych układów.

Aktualizacji można dokonać poprzez oprogramowanie EVGA Precision X oraz wyłączenie funkcji Fast Boot i CSM Support w BIOS-ie płyty głównej. Warto zauważyć, że inni producenci również zwiększyli wydajności swoich wersji układów RTX. W przypadku Inno3D możliwe jest wydobywanie kryptowalut z szybkością 90 MH/s.

Źródło: TechSpot