EVGA wymienia karty RTX 3090, które wykończył New World

To bardzo miły gest ze strony producenta. Wypada mieć nadzieję, że jego śladem pójdą inni.

Trzy dni temu w sieci pojawiły się pierwsze informacje, że New World podczas korzystania z karty RTX 3090 powoduje jej spalenie. W szczególności ten przykry incydent dotyczy kart EVGA RTX 3090. Powód? Jak podał Amazon, stojący za tym tytułem, są nim niepoprawne ustawienia sterowników oraz brak ograniczenia w ilości FPS w menu. Biorąc pod uwagę, że cena kart RTX 3090 przekracza zazwyczaj 10 tysięcy złotych, łatwo sobie wyobrazić frustrację osób, których grafiki "poszły z dymem".

Choć problem nie leży po stronie EVGA, producent postanowił "wziąć go na klatę" i proponuje wszystkim użytkownikom swoich kart wymianę uszkodzonej karty na nowy model. Pierwsze doniesienia mówią, że nie jest to tylko chwyt reklamowy - użytkownicy dostają nową kartę do domu, dostarczoną przez kuriera. Samo EVGA wykorzysta uszkodzone modele do zbadania przyczyny incydentu i wprowadzeniu mechanizmów, które zapobiegną im w przyszłości. Na tym jednak nie koniec, ponieważ pojawiły się zgłoszenie o spaleniu przez New World także kart RTX 3080 Ti oraz AMD RX 600. Czy inni producenci również pójdą tropem EVGA?

