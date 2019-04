Earth Thunder: cybersportowy turniej dostępny już od dziś za darmo

Earth Thunder: Intergalaktyczny cybersportowy turniej opracowany przez twórców gry War Thunder - dostępny już od dziś za darmo! Załóż bojową zbroję i wyrusz do bitwy w trzech żywiołach, korzystając z technologii obcych

Gaijin Entertainment zaprasza wszystkich do wzięcia udziału we właśnie rozpoczynającym się intergalaktycznym turnieju o nazwie Earth Thunder. Utalentowani cybersportowcy z każdego zakątka wszechświata przejmą w nim kontrolę nad najmniej zaawansowaną cywilizacją w galaktyce. Będą oni zmuszeni do opanowania Uniwersalnych Wojennych Orbiterów (UWO) i do walki na śmierci i życie - ku uciesze wszechświatowej gawiedzi. Kosmiczni organizatorzy turnieju na najbliższą jego odsłonę wybrali Ziemię - od 31 marca do 2 kwietnia zatopione miasto Green Hills przemieni się w najbrutalniejsze pole bitwy w ludzkiej historii.

Bardzo łatwo jest wziąć udział w turnieju – wystarczy pobrać klienta gry War Thunder, zalogować się na istniejące konto lub stworzyć nowe, a następnie wybrać z menu wydarzeń “Earth Thunder”. “Earth Thunder” zmusi graczy do walki w trzech żywiołach - w powietrzu, na lądzie i pod powierzchnią mórz. Wszyscy uczestnicy turnieju będą wyposażeni w Uniwersalny Wojenny Orbiter (UWO), który automatycznie dostosuje się do środowiska, w jakim się znajdzie.

W powietrzu UWO zapewnia doskonałą zwrotność i pozwala osiągnąć szybkość do 800 km/h. Jest wyposażone w potężną broń laserową, która stopi wrogie jednostki w kilka sekund. Niemniej natura tej broni zmusza sterującego do kilkusekundowego utrzymania celu w obszarze działania promienia. Ponieważ lecące UWO nie są wyposażone w ochronne tarcze, tylko manewry unikowe zapewniają bezpieczeństwo.

Poruszający się tuż nad powierzchnią lądu UWO jest dużo wolniejszy, ale nadwyżka nie zużywanej przez silniki energii pozwala zasilić generator tarcz ochronnych. Na lądzie UBU może poruszać się w dowolnym kierunku i po każdym terenie. Ponadto w tym żywiole da się skorzystać z najpotężniejszej broni, czyli z działka elektromagnetycznego, które w innych warunkach pozostaje ukryte w kadłubie.

W wodzie UWO większość energii przeznacza na ochronę przed zmianami ciśnienia. Nie można w tym środowisku korzystać ani z laserowego działka, ani z ochronnych tarcz. Za broń służą tu samosterujące torpedy. Do obrony zaś można wykorzystać blastery, które świetnie sprawdzają się w walce na krótki dystans oraz do eliminowania zbliżających się torped.

Zwycięstwo w turnieju “Earth Thunder” wymaga zniszczenia wszystkich wrogich UBU lub przejęcie i utrzymanie wszystkich punktów kontrolnych znajdujących się w powietrzu, na lądzie i pod powierzchnią morza. Jeśli chcecie wziąć udział w tych zawodach, powinniście się pospieszyć - liczba dostępnych miejsc jest ograniczona do pozostałej przy życiu populacji Green Hills!