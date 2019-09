Earthfall - kooperacyjny shooter trafi na Nintendo Switch już w przyszłym miesiącu

Twórcy gry Earthfall: Alien Horde ogłosili, że już w w przyszłym miesiącu posiadacze konsoli Nintendo Switch będą mogli spróbować swoich sił w walce z kosmitami.

Earthfall to kooperacyjny pierwszoosobowy shooter, który zadebiutował w zeszłym roku na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra przygotowana przez studio Holospark zebrała mieszane opinie i najczęściej określana była jako "Left 4 Dead z kosmitami".

Pod nieco zmieniono nazwą - Earthfall: Alien Horde, i z nowym zespołem - studiem Nimble, w którego skład wchodzą byli pracownicy Holospark, gra zmierza teraz na Nintendo Switch. Produkcja zadebiutuje na konsoli japońskiego producenta już 11 października w cenie wynoszącej niecałe 20 dolarów.

Earthfall: Alien Horde zaoferuje nam kilka trybów zabawy, cztery unikalne postacie do wyboru (Mayę, Roya, Danny’ego lub Jonasa), 15 lokacji, 11 rozdziałów składających się na główną kampanię, kilkadziesiąt rodzajów broni oraz mnóstwo dodatków do personalizacji postaci. Oprócz bogatego arsenału broni, w starciach z kosmitami możemy wykorzystać również rożnego rodzaju fortyfikacje, jak np. siatki pod napięciem czy wieżyczki.

Wersja gry na Nintendo Switch już w dniu premiery zawierać będzie wszystkie wydane do tej pory dodatki i poprawki. Co więcej, specjalnie z myślą o hybrydowej konsoli Nintendo przygotowano lokalny tryb kooperacji do czterech graczy.