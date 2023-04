Easter Eggi w grach, o których pewnie nie wiedziałeś

Zbieramy w jednym miejscu najciekawsze, naszym zdaniem easter eggi, na jakie możemy natrafić w grach, a o których pewnie nie miałeś pojęcia.

"Easter eggi", czyli jaja wielkanocne to termin, który bardzo mocno związany jest nie tylko z grami, ale także ogólnie pojętą popkulturą. Co on oznacza? Popularne "easter eggi" to elementy m.in. w grach, które zapożyczone są z innych dzieł i są swego rodzaju mrugnięciem oka od twórców do odbiorców. Niekoniecznie muszą to być także zapożyczenia. Mogą to być specjalne sekrety, ukryte w grze przez twórców, które może nie do końca pasują do samej tematyki gry. Przykładem może być np. "krowi poziom" w Diablo. Termin pochodzi od Steve’a Wrighta z Atari, który kilkadziesiąt lat temu powiedział, że wyszukiwanie rozmaitych sekretów w grach przypomina wstawanie w Wielkanoc i szukanie ukrytych w domu jajek. Rzeczywiście czasami można się mocno uśmiechnąć pod nosem, kiedy natrafimy na tego typu sekret. Są one jednak często mocno ukryte a ich sens czasami można wyczytać tylko między wierszami.

W tym artykule zbieramy kilka, naszym zdaniem najciekawszych easter eggów z gier, które na rynku pojawiły się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Czy znacie je wszystkie?

Najlepsze easter eggi w nowych grach

Najlepsze easter eggi w nowych grach ( ) × Elden Ring vs. Frozen Elden Ring vs. Frozen Jednym z najbardziej pożądanych w Elden Ring jest Pancerz Blaida, który możemy zdobyć wykonując zadania dla Ranni. W opisie przedmiotu możemy natrafić na fragment, który do złudzenia przypomina tekst piosenki Mam tę moc z animacji Kraina Lodu. Konkretnie chodzi o "the cold never bothered me anyway". W opisie pancerza przeczytamy "the cold never bothered him anyway". Miecz z Gry o Tron Miecz z Gry o Tron Po pokonaniu bossa w Twierdzy Morne otrzymujemy miecz, który do złudzenia przypomina wyglądem Żelazny Tron z Gry o Tron. Przypomnijmy, że duży udział w tworzeniu Elden Ring miał George R.R. Martin, czyli twórca Gry o Tron. Hideo Kojima w Cyberpunk 2077 Hideo Kojima w Cyberpunk 2077 Podczas wykonywania misji Skok na głęboką wodę (The Heist) w Cyberpunk 2077 możemy natrafić na NPC siedzącego na kanapie. Do złudzenia przypomina on legendarnego Hideo Kojimę, który wspomina na temat technologii braindance. Tyrion Lannister w Wiedźmin 3 Tyrion Lannister w Wiedźmin 3 Na jednej z wysp na Skellige, po odnalezieniu mapy piratów i zdobycia klucza do celi, możemy dostać się do pomieszczenia bardzo przypominającego celę z Orlego Gniazda z Gry o Tron. W środku zaś znajdziemy zwłoki osoby do złudzenia przypominającej Tyriona Lannistera. Dead Space Dead Space UWAGA NA SPOILERY Grając w Dead Space, praktycznie na samym końcu dowiadujemy się, że nasza ukochana Nicole, w rzeczywistości umarła a to co widzimy jest jedną wielką halucynacją. Co ciekawe, twórcy zawarli ukrytą wiadomość. Oto lista rozdziałów z Dead Space. New Arrivals

Intensive Care

Course Correction

Obliteration Imminent

Lethal Devotion

Environmental Hazard

Into the Void

Search and Rescue

Dead on Arrival

End of Days

Alternate Solutions

Dead Space Pierwsza litera każdego z nich układa się w zdanie NICOLE IS DEAD. No thanks, bro! No thanks, bro! Jedną z większych zmian w Resident Evil 4 jeśli chodzi o oryginał i remake jest ogólna postawa Leona. W pierwowzorze był on zdecydowanie bardziej zuchwały. Remake przedstawia go jako poważniejszą osobę. Kiedy po raz pierwszy graliśmy w Resident Evil 4 wiele lat temu, po długim przemówieniu Ramona Salazara, Leon rzucił tylko "No thanks, bro". Teraz co prawda ta kwestia nie pada, jednak po pokonaniu bossa otrzymujemy osiągnięcie o takiej właśnie nazwie. Breaking Bad w Call of Duty Breaking Bad w Call of Duty W Call of Duty Modern Warfare 2 na mapie Border Crossing, możemy natrafić na kampera podziurawionego kulami i naprawionego za pomocą taśmy klejącej. Co ciekawe, jest to ten sam kamper, w którym Walter i Jessie zatruli handlarzy. To Jessie chcąc naprawić drzwi, dziury po kulach zakleił taśmą.

A czy wy lubicie wyszukiwać w grach różnych smaczków?