Easter Eggi z Elden Ring, o których pewnie nie miałeś pojęcia

Mam tę moc, mam tę moooc...

Pancerz Blaidda jest jednym z najbardziej pożądanych w Elden Ring. Możemy go zdobyć w trakcie wykonywania zadania dla Ranni. Co ciekawe, w opisie przedmiotu możemy natrafić na fragment tekstu piosenki z bajki Frozen. Konkretnie chodzi o wers "the cold never bothered me anyway". W opisie pancerza przeczytamy "the cold never bothered him anyway".