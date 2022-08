Echa – serial o bliźniaczkach otrzyma sezon 2? Netflix podejmuje decyzję

Złowrogie bliźniaczki, tajemnicze zniknięcia i sekrety sprzed lat aż po brzegi wypełniają nowy miniserial Netflixa. Czy platforma planuje stworzenie drugiego sezonu pełnego zagadek thrillera? Oto wszystkie informacje na temat drugiego sezonu produkcji.

Spis treści

Echa – najważniejsze informacje

Tytuł: Echa

Echa Twórcy: Vanessa Gazy

Vanessa Gazy Gatunek: thriller, dramat

thriller, dramat Liczba dostępnych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 7

7 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Australia

Echa to serial stworzony dla Netflixa przez australijskich twórców. Opowiada o bliźniaczkach Leni i Ginie, które swoje uderzające podobieństwo wykorzystują w wątpliwy etycznie sposób. Od dzieciństwa bawią się bowiem w sekretną zamianę ról. Bez niczyjej wiedzy co jakiś czas zamieniają się miejscami, a co za tym idzie – domami i rodzinami. Niebezpieczna gra rozpada się w chwili, gdy jedna z bliźniaczek znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Leni desperacko usiłuje odnaleźć siostrę, jednocześnie ukrywając ich wspólną tajemnicę.

Echa pełne są zagadek, zwrotów akcji, tajemniczych wypadków i konfliktów sprzed lat. Na każdym kroku twórcy dokładają starań, by przekonać widza że nic nie jest takim, jak się wydaje.

Zobacz również:

Serial na platformie Netflix miał premierę 19 sierpnia 2022 roku.

Obsada

W serialu pojawia się:

Michelle Monaghan – Leni/Gina McCleary

– Leni/Gina McCleary Matt Bomer – Jack Beck

– Jack Beck Daniel Sunjata – Charles "Charlie" Davenport

– Charles "Charlie" Davenport Ali Stroker – Claudia McCleary

– Claudia McCleary Karen Robinson – szeryfka Louise Floss

– szeryfka Louise Floss Rosanny Zayas – Deputy Paula Martinez

– Deputy Paula Martinez Michael O'Neill – Victor McCleary

– Victor McCleary Celia Weston – Georgia Tyler

– Georgia Tyler Gable Swanlund – Mathilda "Mattie" Beck

– Mathilda "Mattie" Beck Jonathan Tucker – Dylan James

Sezon 2 – kiedy premiera?

Echa to miniserial złożony tylko z 7 odcinków. Powstaje więc pytanie, czy w tak krótkim czasie ekranowym twórcom udało się zamknąć wszystkie wątki? Czy widzowie mogą liczyć na drugi sezon australijskiego thrillera?

Serial został skategoryzowany jako "produkcja limitowana", co oznacza, że Netflix nie planował tworzenia więcej niż jednego sezonu opowieści. Z drugiej strony bywały już miniserie, których popularność skłaniała władze platform do stworzenia kontynuacji – mowa tu na przykład o serialu Wielkie Kłamstewka. Przepustką do kolejnych, nieplanowanych początkowo, sezonów jest jednak wspomniana popularność. Echa nie cieszą się niestety zbyt dobrymi recenzjami – mimo natłoku wydarzeń serial oskarżany jest o monotonię. Jak to przełoży się na wyniki oglądalności? Miniseria miała premierę ledwie kilka dni temu, tak więc na takie dane trzeba będzie jeszcze poczekać. Na ten moment Netflix nie udzielił żadnej informacji na temat tworzenia 2 sezonu Ech.

Zobacz także: Ogień i żar – thriller z seksownymi strażakami zastąpi Kto zabił Sarę? Obsada i fabuła nowego serialu Netflixa