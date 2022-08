Edge 104 z ulepszoną ochroną i... lepszym przechodzeniem z Chrome

Microsoft opublikował kolejną stabilną wersję swojej przeglądarki. Z tą edycją powraca zachęta do porzucenia innych przeglądarek, w tym Chrome.

Zacznę od tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwa. Microsoft podaje, że od tej edycji domyślnym ustawieniem prywatności będzie Zrównoważone, co ogranicza liczbę trackerów i innych elementów śledzących. Efekty działania zmiany poznasz po mniejszej liczbie spersonalizowanych reklam. Pojawia się także opcja Podstawowa, która jest mniej restrykcyjna dla elementów reklamowych, zapewniając solidną ochronę przeglądarki i użytkowników.

W nowych mechanizmach ochrony zawarto takie mechanizmy, jak Control Flow Guard, Hardware Enforced Stack Protection oraz Arbitrary Code Guard (ACG).

Fot.: H Tur/PC World

Druga zmiana to możliwość importu danych z przeglądarki Chrome - co zostanie zaproponowane zaraz po zaktualizowaniu Edge. I to niezależnie od tego, czy używasz Edge, czy nie! Jak widać zdaniem Microsoftu wciąż za mało osób korzysta z jego przeglądarki i musi zachęcać do porzucenia konkurenta. Cóż, mocno to na siłę i zupełnie niepotrzebne. Edge w chwili obecnej to wicelider, a przepaść do Chrome jest kolosalna.

Źródło: Microsoft