Edge 83 - Microsoft zaczyna rozprowadzać najnowszą wersję swojej przeglądarki

Koronawirus sprawił, że Edge 82 zostało pominięte, a z wydania przeglądarki numer 81 od raz przeskakujemy na 83. A co nas w nim czeka?

Microsoft wprowadził Edge 83 do stabilnego kanału - jeśli chcesz zaktualizować do tej edycji używaną przez siebie wersje przeglądarki, wejdź do menu, przejdź do sekcji Pomoc i opinia, a tam wybierz Microsoft Edge - informacje. Przeglądarka powinna wykonać automatyczną aktualizację. A czego się spodziewać po jej wykonaniu? Wizualnie nic się nie zmienia - jednak otrzymujemy możliwość synchronizowania zakładek na różnych urządzeniach, na których zainstalowane jest Edge. W Kolekcjach pojawia się możliwość dodawania elementów za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia, bez konieczności otwierania ich, a także dodawanie wielu elementów i zakładek naraz.

Edge w wydaniu 83 pozwala także na dynamiczną zmianę profili, jeśli więc używasz konta prywatnego i potrzebujesz zasobów z pracowniczego, przełączy Cię automatycznie. Microsoft wprowadził pewne ulepszenia do SmartScreen, czyli funkcji Windows Defender odpowiedzialnej za blokowanie zagrożeń - jednym z nich jest blokowanie przekierowań. Dla wygody użytkownika tryb skupienia pozwala teraz na użycie go tylko na wybranym fragmencie strony internetowej. Z mniejszych poprawek warto wymienić możliwość usuwania wskazanych przez użytkownika ciasteczek w momencie zamykania przeglądarki, a także wydajniejszy system blokowania pobierań z niezaufanych połączeń. Pojawiają się również nowe polityki.

Edge 83 jest rozprowadzane nierównomiernie, dlatego możesz mieć możliwość aktualizacji przeglądarki dzisiaj, ale nie wiadomo w jakiej porze. Dlatego warto sprawdzać to co jakiś czas.

Źródło: Neowin