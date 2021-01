Edge 88 już udostępnione - poznaj nowości

Microsoft zaczyna rozprowadzać pierwszą w tym roku, stabilną edycję Edge. Przynosi ona kilka ciekawych nowości, jak możliwość przeglądania maili wprost z poziomu przeglądarki.

Najnowsza wersja przeglądarki Edge to przede wszystkim zapowiadany już od dawna generator haseł. Główny rywal - Chrome - ma takie rozwiązanie już od dłuższego czasu, a obecnie także Edge oferuje tworzenie unikalnego loginu i hasła na każdej stronie, na której znajdują się odpowiednie pola do wypełnienia. Ponadto jeśli jest się zalogowanym do przeglądarki, stworzone automatycznie hasło zostanie zapamiętane na koncie i jeśli będzie się korzystać z niej na innym komputerze czy urządzeniu, zostanie ono automatycznie użyte.

Na tym jednak nie koniec. Funkcja Password Monitor pracuje w tle i monitoruje wycieki oraz inne podobne zdarzenia, aby ostrzec użytkownika o tym, że jego hasło zostało wykradzione.

A co poza hasłami? Kolejna istotna nowość to możliwość wyświetlania e-maili w kartach. Jak to działa? Gdy wybiera się tryb wyświetlania stron w Edge - skupiony, informacyjny lub inspirujący - można dodać (naciskając przycisk + przy okienku wyszukiwarki) pocztę e-mail.

Po skonfigurowaniu z funkcją Outlooka można w ten sposób sprawdzać nowe wiadomości oraz przeszukiwać pocztę na bazie słów kluczowych. Edge 88 ułatwia także synchronizację danych, dzięki czemu niezależnie od tego, na jakim urządzeniu używa się przeglądarki, będzie się miało zawsze wszystko pod ręką. Wszystkie elementy synchronizacji można wybrać, wchodząc w swój profil w ustawieniach przeglądarki - włączysz lub wyłączysz takie elementy, jak ulubione, hasła, automatyczne uzupełnianie, itp.

Do tego dodano 24 kolejne tematy, dedykowane graczom i nawiązujące do takich produkcji, jak Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori and the Will of the Wisps. Kolejna rzecz to możliwość wyświetlania grafik w formie karuzeli - co ma pomóc w znajdowaniu powiązanych z wyszukiwaniem materiałów. Ogólnie wszystkie zmiany prezentują się bardzo solidnie. Aby zaktualizować przeglądarkę i sprawdzić je w praktyce, otwórz Edge, wejdź do menu i wybierz Pomoc i opinia, a następnie Microsoft Edge - informacje. Po aktualizacji niezbędny będzie restart przeglądarki.