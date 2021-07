Edge 92 - bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie

Kolejna stabilna wersja Edge została opublikowana dzisiaj przez Microsoft. Przynosi warte uwagi nowości.

Microsoft wypuszcza kolejną edycję Edge zgodnie z planem - już można zaktualizować obecnie posiadaną wersję do najnowszej. Wystarczy wejść do menu i wybrać Pomoc i opinia, a następnie Microsoft Edge - informacje. Po aktualizacji znajdziemy - choć w Polsce nie do końca to działa - hub o nazwie Back to School. Jest to prowadzony przez Bing agregat, który zbiera i kategoryzuje listy produktów na podstawie wyszukiwania. Można dzięki temu szybko porównać ich ceny w sklepach oraz porównać, jak zmieniały się ich ceny z biegiem czasu, a także ustawić alert, gdy interesujący Cię produkt potanieje oraz popatrzeć na rekomendowane alternatywy.

Druga nowość to Kondycja haseł. Tak nazywa się narzędzie, które pozwoli Ci sprawdzić, jak silne - czyli trudne do złamania - jest zapamiętane hasło. W ustawieniach przeglądarki wejdź na zakładkę Profil, a następnie Hasła. Tam możesz włączyć suwakiem sprawdzanie kondycji haseł, a po najechaniu na dowolne pojawi się okienko informujące, czy hasło jest silne. Jeśli nie - pomyśl nad jego zmianą.

Na tym nie koniec - zobaczysz także, czy hasło jest używane w innych aplikacjach lub/i witrynach (a jeśli tak - to ilu). Pojawia się także możliwość synchronizacji haseł pomiędzy desktopową a mobilną edycją Edge. Oczywiście wymagane jest korzystanie z tego samego profilu na obydwu.

Trzecia duża nowość to odświeżone rozszerzenie poczty Outlook dla Edge. Pozwoli na szybkie podejrzenie i wyszukanie otrzymanych e-maili oraz stworzenie kopii roboczej własnego. Nie trzeba będzie przy tym opuszczać przeglądarki.

Dalej mamy dwie pomniejsze, ale warte odnotowania zmiany. Zrzuty ekranu będzie można zapisać w istniejących lub nowych Kolekcjach, a przy otwieraniu nowych kart będzie można udostępniać je wraz z reakcjami emoji. Nie jest to jednak jeszcze powszechnie dostępne.

