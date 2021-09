Edge 94 już jest! Pomoże Ci w podróżach i zakupach

Ukazała się 94. stabilna wersja przeglądarki Edge. Sprawdzamy, co nowego przynosi.

Pierwsza zmiana, która rzuca się w oczy to fakt, że Edge samo pokazuje nowości. Po zaktualizowaniu przeglądarki, po jej pierwszym otwarciu zobaczysz prezentację pokazującą nowe funkcje. I tak w przypadku Edge 94 dowiesz się na "dzień dobry", że przeglądarka pomoże w podróżach. Będzie nawet wyjaśnienie, w jaki sposób - po wykryciu, że szukasz np. transportu do Paryża, przeglądarka podsunie Ci przewodniki po tym mieście oraz polecane w nim hotele.

Foto: H Tur/PC World

Druga nowość to możliwość ustawienia teł związanych z kulturą hiszpańską oraz latynoską. Trzecia - wyświetlanie recenzji oraz rekomendacji produktów, którymi się interesujesz. Przykładowo: szukasz głośnika Creative, wpisujesz nazwę modelu do wyszukiwarki, a na stronie sklepu, gdzie go znajdziesz, w pasku adresu pojawi się ikonka po prawej stronie. Po jej kliknięciu zobaczysz recenzje i opinie. Jak jednak sprawdziłem - jak na razie w Polsce niezbyt to działa. Zapewne mechanizm wymaga lepszej integracji z krajowymi sprzedawcami oraz źródłami recenzji.

Foto: H Tur/PC World

Kolejna rzecz także związana jest z zakupami - czyżby Microsoft chciał wycisnąć maksimum z e-commerce? Dotyczy wykorzystania kuponów podczas zakupów oraz kodów zniżkowych online. Edge zrobi to automatycznie. A teraz przechodzimy do funkcjonalności - wprowadzone zostaje nazywanie grup zakładek oraz możliwość oznaczania każdej wybranym kolorem. Można także lepiej zsynchronizować dane z mobilną wersją Edge.

Nie zabrakło oczywiście poprawek technicznych, wpływających na wydajność pracy Edge oraz związanych z bezpieczeństwem.