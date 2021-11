Edge 96 - co nowego przynosi?

Microsoft wypuścił zgodnie z planem kolejną wersję przeglądarki Edge. Co zmienia wydanie z numerem 96?

Konkretniej - jest to Edge w wersji 96.0.1054.29. Choć usprawnienia nie są widoczne na pierwszy rzut oka, odczuje się je podczas codziennego używania przeglądarki (będącej wiceliderem rynku). Ważną do odnotowania rzeczą jest Super Duper Secure Mode - tryb mający wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo. Pojawiło się tu także sporo nowości dla adminów - dotyczą one między innymi możliwością zarządzenia stronami w trybie Internet Explorera, zaś nowy mechanizm adaptacyjny usprawni współpracę starej przeglądarki z nowymi. Znacznie wzbogacono pulę możliwości związanych z politykami.

Ze zmian technicznych warto zauważyć aktualizację AutoLaunch Protocols Component, wprowadzenie Progressive Web App (PWA) poprzez linki protokołów, a także możliwość podejrzenia plików Office bezpośrednio w przeglądarce. Narzędzie do oglądania PDF pozwala teraz na podświetlenie dowolnych fragmentów treści, a w trybie skupienia do paska narzędzi został dodany słowniczek. Dla osób zajmujących się matematyką wprowadzono Math Solver - wszechstronne narzędzie do wyliczeń różnego rodzaju.

Foto: H Tur/PC World

Aby skorzystać z wszystkich nowości, wystarczy po prostu uruchomić Edge. Aktualizacja powinna zostać zainstalowana samoczynnie.

Źródło: MS PowerUser