Edge 99 już na Ciebie czeka. Z czym?

Microsoft opublikował najnowszą wersję stabilną swojej przeglądarki.

Ostatnia dwucyfrowa wersja Edge to głównie poprawki związane z bezpieczeństwem, politykami użytkowania przeglądarki w korporacjach oraz... przygotowania do wersji z numerem 100. Jak pisałem w połowie lutego, z przeglądarkami mającymi numery trzycyfrowe mogą być problemy. Dlatego w tym wydaniu przeglądarki włączona została możliwość testu zachowania stron po wprowadzeniu "setki". Właściciel strony może wejść do sekcji

edge://flags

...a następnie włączyć opcję

force-major-version-to-100

Pozwoli to na sprawdzenie, jak witryna będzie się zachowywać przy edycji trzycyfrowej.

Zmiana dla użytkowników to możliwość spersonalizowania profilów dla wybranych witryn. Jeśli ma się kilka profili, można ustalić listę stron, po wejściu na które nastąpi automatyczna zmiana aktualnego profilu na wybrany. Poprawiono obsługę PDF - możliwa jest nawigacja za pomocą miniaturek stron, które pojawiają się po lewej stronie czytnika.

Zobacz również:

Fot. H Tur/PC World

Można także stworzyć listę domen, dla których automatycznie wyłączone będzie zapisywanie haseł i autouzupełnianie. Ponadto można stworzyć hasło główne - będzie to uwierzytelnienie wymagane do zapisania haseł oraz automatycznego uzupełniania formularzy. To dodatkowa warstwa ochrony, która przyda się, gdy ktoś przejmie przeglądarkę. Inne zmiany to poprawki techniczne, w tym związane z zabezpieczeniami.

Źródło: Microsoft