Edge Dev build 79.0.308.1 - kolejne zmiany w przeglądarce

Rozwijanie Edge na silniku Chromium jest w coraz bardziej zaawansowanym stadium. Obecna wersja umożliwia m.in. dodawanie notatek do plików PDF. Co jeszcze?

Na kanale deweloperskim pojawiło się wydanie Edge z numerem 79.0.308.1. Przynosi kilka znaczących zmian, w których można znaleźć synchronizację zakładek na różnych urządzeniach - choć nie ma jeszcze mobilnej edycji przeglądarki bazowanej na Chromium, jednak działa to pomiędzy systemami Windows a MacOS. Kolejne nowości to opcja dodawania notatek do otwartych w przeglądarce dokumentów PDF, wsparcie dla zmieniania wielkości okienka za pomocą stylusa, dodanie nowej ikonki profilowej, umieszczenie w ustawieniach linku do Microsoft Privacy Dashboard, możliwość zmiany nazw elementów w kolekcjach, pojawienie się nowych ikonek (w tym menu kontekstowego).

Jak każde kolejne wydanie, także to przynosi poprawki wielu funkcji: eliminuje zawieszanie się przeglądarki podczas logowania, a także drukowania plików PDF, powinny zniknąć problemy powiązane z Application Guard oraz kilkoma innymi funkcjonalnościami. Ale pozostało jeszcze sporo znanych błędów i dopóki nie zostaną naprawione, na powszechną aktualziację Edge będzie trzeba poczekać. Jeśli ktoś już chce przetestować jej możliwości, musi przystąpić do programu Microsoft Edge Insider.