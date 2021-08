Edge: Microsoft proponuje firmom... opóźnienie aktualizacji

Normalnie Edge odświeża się co cztery tygodnie, jednak specjalnie dla firm Microsoft chce zmienić ten czas na osiem tygodni. Dlaczego?

Microsoft informuje, że wprowadzenie aktualizacji co osiem tygodni pozwoli na uniknięcie zamieszania związanego z koniecznością aktualizacji przez adminów wszystkich instancji przeglądarki na firmowych urządzeniach. Propozycja ośmiotygodniowego interwału pojawi się od edycji Edge 94 (23 września), a Edge 95 ukaże się w tym samym czasie, co nowa edycja Chrome. Dlatego firmy, które zdecydują się na opóźnione aktualizacje, będą otrzymywać co dwa wydania Edge, czyli 94 - 96 - 98 itd.

Oczywiście administratorzy będą mogli w dowolnej chwili wprowadzić "pośrednie" edycje ręcznie. Microsoft zapowiada, że pojawiające się pomiędzy kolejnymi edycjami poprawki i aktualizacje będą dostarczane automatycznie, czyli jeśli w firmie używane jest Edge 96, a wraz z Edge 97 ukazały się łatki, będą one dostarczone do używanej przez firmę edycji bez konieczności zmiany z 96 na 97. Pozostaje tylko pytanie, czy aktualizacja przeglądarek na firmowych maszynach jest naprawdę tak czasochłonnym procesem, aby zmieniać częstotliwość aktualizacji przeglądarki?

Źródło: PC World