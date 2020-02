Edge aktualizowane w tym czasie, co Chrome?

Wygląda na to, że Microsoft planuje aktualizować przeglądarkę Edge w tym samym rytmie, jak Google Chrome.

Microsoft w zeszłym tygodniu bez rozgłosu zaktualizował Edge do wersji 80.0.361.48. Jest to pierwsza aktualizacja od momentu przejścia na silnik Chromium. Nastąpiła trzy dni po aktualizacji przeglądarki Chrome. Cykl obu zależy od aktualizacji silnika - ostatnia nastąpiła na początku grudnia 2019 roku. W momencie, gdy ukazuje się jego nowa edycja, producenci rozpoczynają proces implementacji w swoich programach - efekty kolejnych etapów prac są widoczne w kanałach Canary, Dev oraz Beta. Wydanie stabilne wieńczy dzieło, jednak nie zawsze jest ono perfekcyjne. Poprzednia wersja Chromium miała pewną lukę bezpieczeństwa, która w Chrome została załatania 16 stycznia, a w Edge dzień później.

4 lutego Google wypuściło Chrome 80.0.3987.87 z nowymi funkcjami oraz aż 56 poprawkami związanymi z bezpieczeństwem. Aż 37 z nich było oznaczonych jako "bardzo ważne". Nowa edycja Edge, wydana 3 dni później, ma 37 tych samych poprawek oraz 29 dodatkowych, różniących się od tych z Chrome. Różnice te biorą się z różnych funkcji w obu przeglądarkach. Warto odnotować fakt, że Edge ma tylko 3 dni opóźnienia w stosunku do Chrome, co pozwala przypuszczać, że kolejne edycje przeglądarki Microsoftu będą wydawane w tym samym rytmie. Chrome 81 zaplanowano na 17 marca, więc Edge 81 powinno ukazać 20 marca, Chrome 82 to 28 kwiecień, więc Edge 82 - 1 maja, itd.

Zastosowanie tego rozwiązania może pomóc Edge w skutecznej walce o zdobycie kolejnych użytkowników i zwiększenie tym samym udziału w globalnym rynku.