Edge dla Windows 7 jeszcze przez 18 miesięcy

Dziś kończy się wsparcie dla Windows 7, jutro debiutuje Edge na Chromium. I Microsoft deklaruje, że będzie wspierać przeglądarkę w edycji dla Windows 7 jeszcze co najmniej przez 18 miesięcy!

Kilka dni temu pisaliśmy, że Chrome pozostaje z Windows 7 jeszcze 1,5 roku. To bardzo miły gest ze strony Google, dzięki któremu użytkownicy "siódemki" mają powód, aby nie przenosić się jeszcze na inny system. Widać zainspirowało to Microsoft, który - zgodnie z planem - zakończył dziś wsparcie dla systemu, jednak zadeklarował równocześnie, że nowa edycja Edge będzie na nim wspierana przez co najmniej 18 miesięcy, a więc do połowy lipca 2021 roku. Termin ten może ulec przedłużeniu. Z drugiej strony nie jest to tak do końca bezinteresowne dbanie przez MS o użytkowników Windows 7, którzy zdecydują się pozostać na tym systemie. Bardziej jest to dbałość o firmy, które wykupiły rozszerzone wsparcie, czyli Extended Security Updates (ESU) i jeszcze przez 3 lata będą otrzymywać łatki bezpieczeństwa.

W takiej sytuacji wspieranie Edge wydaje się logiczne. Po pierwsze - dzięki temu ilość osób jej używających może wzrosnąć, po drugie - użytkownicy będą się do niej przyzwyczajać, co z kolei może im pomóc w podjęciu decyzji o przejściu na Windows 10. Ale plus tego jest taki, że Edge będzie wspierane dla wszystkich i obojętnie od tego, czy ma się ESU, czy też nie, przeglądarka umożliwi korzystanie ze wszystkich swoich możliwości.