Edge dla iOS otrzymuje blokowanie elementów śledzących użytkownika

Microsoft wypuścił aktualizację Edge dla iOS. Jedną z nowości jest blokowanie trackerów, ale to nie wszystko.

Microsoft rozwija edycję Edge zarówno na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne. W tym drugim przypadku nowości pojawiają się dopiero po tym, gdy zostaną zaimplementowane w edycji desktopowej. Najnowsze wydanie na iOS to elementy znane właśnie z niej. Użytkownicy otrzymują możliwość synchronizacji danych poprzez Microsoft Edge Legacy (wersja UWP), zostaje także wprowadzona istotna funkcja blokowania trakcerów, które śledzą w sieci użytkownika. Są one używane na wielu witrynach, a ich cel to personalizacja wyświetlanych reklam. Przeglądarka oferuje trzy poziomy blokowania - podstawowe, zbalansowane oraz ścisłe. Jak nietrudno się domyślić, oferują one odmienne ustawienia. Jednak uwaga - "ścisłe" mogą powodować nieprawidłową pracę niektórych witryn.

Jak na razie opcji blokowania trackerów nie ma edycja Edge na system Android, ale z pewnością zostanie dodana w kolejnej aktualizacji dla tego systemu. Użytkownicy smartfonów Apple mogą już pobierać najnowsze wydanie Edge (edycja 44.13.1) z AppStore.

