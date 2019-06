Edge dostępne dla Windows 7, 8 i 8.1

Przeglądarka Edge miała być "ekskluzywem" dla systemu Windows 10, jednak gdy przeszła na silnik Chromium, Microsoft zdecydował się na udostępnienie jej na wcześniejsze systemy. I właśnie się na nich pojawiła.

Jednak mała uwaga - w chwili obecnej przeglądarka Edge na systemy poza Windows 10 dostępna jest tylko w aktualizowanym codziennie kanale Canary, a więc nie do końca stabilnym. Dlatego pobieranie i instalacja odbywa się na ryzyko użytkownika - nikt nie gwarantuje, że wszystko będzie funkcjonować sprawnie. Wkrótce ma także pojawić się na kanale deweloperskim, a dopiero potem nastąpi debiut pierwszej stabilnej wersji na Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Dlaczego tak długo to trwa? Microsoft przyznaje, że problemy sprawia telemetria, która stanowiła część Edge w połączeniu z Windows 10, a teraz trzeba ją dopasować do starszych systemów operacyjnych.

Build Edge do pobrania znajduje się na tej stronie - system zostanie wykryty automatycznie, jednak rozwijana lista pozwala na wybór innego. Przy okazji - wszedłem tam używając systemu Windows 10, a strona rozpoznała go jako... Windows 7. Cóż. A co warto wiedzieć o tej wersji przeglądarki? Tylko to, że nie ma wsparcia dla ciemnego motywu. To na pierwszy rzut oka. Bugi, które wypatrzycie, możecie raportować w dowolnej chwili lub przesłać raport za pomocą ikonki z uśmiechniętą buźką.