Edge - historia aktualizacji [22.03.2021]

Jak zmieniała się na lepsze przeglądarka Edge? W tym tekście prezentujemy jej historię w kolejnych wydaniach.

Obecnie, w 2021 roku, mało kto pamięta, że Edge wcale nie nazywała się początkowo Edge, a określana była jako Project Spartan. Pod taką nazwą ukazała się w 2014 roku i była dość przeciętna pod względem wydajności. Ale ostatniego dnia kwietnia 2015 roku na konferencji Build 2015 Microsoft ogłosił oficjalnie, że jego nowa przeglądarka zmienia nazwę - w ten sposób Spartan zmienił się w Edge. I cieszyła się dość umiarkowaną popularnością do stycznia 2020 roku, kiedy to zastąpiono w niej autorski silnik EdgeHTML silnikiem Chromium.

Skok wydajności od razu poszedł w górę, a Edge wyprzedziło na rynku Firefoxa, stając jego wiceliderem. Od tego czasu wprowadzane są kolejne zmiany. W momencie pisania tego tekstu jesteśmy świeżo po debiucie Edge 92. Aby można było przśledzić historię zmian, prezentujemy je od Edge 85 - a artykuł będzie aktualizowany o wszystkie nowe wydania. Na wstępie zaznaczę, że w każdym wydaniu pojawiają się poprawki związane z bezpieczeństwem oraz prywatnością.

Edge 99

Ostatnia dwucyfrowa wersja Edge to głównie poprawki związane z bezpieczeństwem, politykami użytkowania przeglądarki w korporacjach oraz przygotowania do wersji z numerem 100. Zmiana dla użytkowników to możliwość spersonalizowania profilów dla wybranych witryn. Jeśli ma się kilka profili, można ustalić listę stron, po wejściu na które nastąpi automatyczna zmiana aktualnego profilu na wybrany. Poprawiono obsługę PDF - możliwa jest nawigacja za pomocą miniaturek stron, które pojawiają się po lewej stronie czytnika.

Można także stworzyć listę domen, dla których automatycznie wyłączone będzie zapisywanie haseł i autouzupełnianie. Ponadto można stworzyć hasło główne - będzie to uwierzytelnienie wymagane do zapisania haseł oraz automatycznego uzupełniania formularzy. To dodatkowa warstwa ochrony, która przyda się, gdy ktoś przejmie przeglądarkę. Inne zmiany to poprawki techniczne, w tym związane z zabezpieczeniami.

Edge 98

W tym wydaniu główne nowości to:

Pasek Edge (Edge Bar) - mamy tu do czynienia z ruchomym widżetem, który można umieścić w dowolnym miejscu, aby zyskać szybki dostęp do swoich ulubionych stron i witryn. Na początku znajduje się po prawej stronie, można umieścić go również na pasku zadań. Domyślne ustawienie to spersonalizowany kanał wiadomości - coś w rodzaju widżetu Nowości i zainteresowania, który Microsoft umieścił na pasku Windows 10 i Windows 11. Można oczywiście dowolnie go zmieniać, dopasowując do swoich zainteresowań. Aby aktywować Pasek Edge należy wejść do Ustawień przeglądarki, a tam wybrać Pasek przeglądarki Edge i zadecydować o jego konfiguracji;

(Edge Bar) - mamy tu do czynienia z ruchomym widżetem, który można umieścić w dowolnym miejscu, aby zyskać szybki dostęp do swoich ulubionych stron i witryn. Na początku znajduje się po prawej stronie, można umieścić go również na pasku zadań. Domyślne ustawienie to spersonalizowany kanał wiadomości - coś w rodzaju widżetu Nowości i zainteresowania, który Microsoft umieścił na pasku Windows 10 i Windows 11. Można oczywiście dowolnie go zmieniać, dopasowując do swoich zainteresowań. Aby aktywować Pasek Edge należy wejść do Ustawień przeglądarki, a tam wybrać Pasek przeglądarki Edge i zadecydować o jego konfiguracji; Tryb Wydajności - na pozwolić na dłuższy czas pracy na baterii. Robi to zmniejszając zużycie RAM i procesora. Funkcja ta musi być włączona w ustawieniach przeglądarki - znajduje się w dziale System i wydajność;

- na pozwolić na dłuższy czas pracy na baterii. Robi to zmniejszając zużycie RAM i procesora. Funkcja ta musi być włączona w ustawieniach przeglądarki - znajduje się w dziale System i wydajność; Śledzenie gier - funkcja ta służy do bycia na bieżąco z wydarzeniami sportowymi, a najnowsze informacje dostępne są poprzez witrynę MSN Sport;

- funkcja ta służy do bycia na bieżąco z wydarzeniami sportowymi, a najnowsze informacje dostępne są poprzez witrynę MSN Sport; zostały poszerzone funkcje i porady, z których można dowiedzieć się, jak zoptymalizować działanie Edge;

generator silnych haseł oraz opcja ich zapamiętywania i automatycznego wypełniania odpowiednich formularzy na stronach i usługach;

dodanie obsługi Microsoft 365 bezpośrednio w przeglądarce.

Edge 97

W tym wydaniu główne nowości to:

wprowadzono możliwość używania obecnego profilu w celu logowania się na konta robocze lub szkolne podczas korzystania z wielu profili - użytkownik będzie poproszony o wybranie profilu, za pomocą którego chce kontynuować przeglądanie stron internetowych. Opcję tą można wyłączyć w profilu użytkownika w ustawieniach przeglądarki;

w Kolekcjach zmieniono obsługę cytatów, sprawiając, że łatwiej je zapamiętywać oraz obsługiwać

możliwość włączenia funkcji "Obraz lub wideo dnia" dla pustych kart

Zmiany techniczne to:

dodano wsparcie dla Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) na macOS;

zautomatyzowano HTTPS - jeśli strona nie korzysta z bezpiecznego protokołu, przeglądarka spróbuje połączyć się z nią przy jego wymuszonym użyciu;

wprowadzono blokowanie WebSQL w elementach firm trzecich;

dodano Control Flow Guard (CFG) - rozwiązanie te ma zapobiec wyciekom pamięci;

dodano nowe opcje do polityk.

Edge 96

Super Duper Secure Mode - tryb mający wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo;

nowości dla adminów - dotyczą one między innymi możliwości zarządzenia stronami w trybie Internet Explorera, zaś nowy mechanizm adaptacyjny usprawni współpracę starej przeglądarki z nowymi. Znacznie wzbogacono pulę możliwości związanych z politykami;

wprowadzenie Progressive Web App (PWA) poprzez linki protokołów;

możliwość podejrzenia plików Office bezpośrednio w przeglądarce;

narzędzie do oglądania PDF pozwala teraz na podświetlenie dowolnych fragmentów treści;

Math Solver - wszechstronne narzędzie do wyliczeń różnego rodzaju.

Edge 95

W tym wydaniu pojawiają się:

wsparcie dla podglądu bibliotek SharePoint Online w Eksploratorze plików;

możliwość pobierania PWA i WebView;

tryb wydajność - aktywuje się automatycznie, gdy urządzenie zaczyna pracować na baterii

obsługa cytatów w Kolekcjach;

automatyczne wypełnianie formularzy

Edge 94

W tym wydaniu pojawiają się:

wizualna prezentacja nowości - pokazywana przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki po aktualizacji;

pomoc w podróżach - po wykryciu, że szukasz np. transportu do Paryża, przeglądarka podsunie Ci przewodniki po tym mieście oraz polecane w nim hotele;

możliwość ustawienia teł związanych z kulturą hiszpańską oraz latynoską;

wyświetlanie recenzji oraz rekomendacji produktów, którymi się interesujesz i szukasz ich w sklepach;

automatyczne wykorzystanie kuponów podczas zakupów oraz kodów zniżkowych online;

wprowadzone zostaje nazywanie grup zakładek oraz możliwość oznaczania każdej wybranym kolorem;

można lepiej zsynchronizować dane z mobilną wersją Edge.

Edge 93

W tym wydaniu pojawiają się:

możliwość grupowania zakładek według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika;

ukrywanie paska tytułu podczas używania kart pionowych (należy włączyć w ustawieniach przeglądarki, w sekcji Wygląd);

tryb wideo Picture in Picture (PiP) dla edycji Edga na macOS;

Initial Preferences - możliwość wprowadzenia ustawień domyślnych przed pierwszym uruchomieniem przeglądarki. Funkcja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla adminów odpowiedzialnych za firmowe maszyny;

wsparcie dla no-merge w trybie IE - jak dotąd uruchamianie aplikacji w trybie IE wiązało się z rozpoczęciem osobnej sesji. Aby wykorzystać aplikację z innymi stronami należało stworzyć ich listę. Teraz będą one wykorzystywane automatycznie;

ImplicitSignInEnabled - polityka pozwalająca administratorom na domyślne logowanie w przeglądarkach Edge;

usunięcie wsparcia dla 3DES w TLS.

Edge 92

W Edge 92 znajdziemy hub o nazwie Back to School. Jest to prowadzony przez Bing agregat, który zbiera i kategoryzuje listy produktów na podstawie wyszukiwania. Można dzięki temu szybko porównać ich ceny w sklepach oraz porównać, jak zmieniały się ich ceny z biegiem czasu, a także ustawić alert, gdy interesujący Cię produkt potanieje oraz popatrzeć na rekomendowane alternatywy. Druga nowość to Kondycja haseł. Tak nazywa się narzędzie, które pozwoli Ci sprawdzić, jak silne - czyli trudne do złamania - jest zapamiętane hasło. W ustawieniach przeglądarki wejdź na zakładkę Profil, a następnie Hasła. Tam możesz włączyć suwakiem sprawdzanie kondycji haseł, a po najechaniu na dowolne pojawi się okienko informujące, czy hasło jest silne. Jeśli nie - pomyśl nad jego zmianą.

Trzecia duża nowość to odświeżone rozszerzenie poczty Outlook dla Edge. Pozwoli na szybkie podejrzenie i wyszukanie otrzymanych e-maili oraz stworzenie kopii roboczej własnego. Nie trzeba będzie przy tym opuszczać przeglądarki. Dalej mamy dwie pomniejsze, ale warte odnotowania zmiany. Zrzuty ekranu będzie można zapisać w istniejących lub nowych Kolekcjach, a przy otwieraniu nowych kart będzie można udostępniać je wraz z reakcjami emoji. Nie jest to jednak jeszcze powszechnie dostępne.

Edge 91

Ta edycja przynosi mnóstwo nowości. Po pierwsze - ulepszony został tryb odczytywania dokumentów w formacie PDF. Konkretnie - opcje związane z zaznaczaniem fragmentów za pomocą myszki lub klawiatury. Oprócz tego dodano funkcję sprawdzania podpisów cyfrowych w dokumencie. Nie będą już potrzebne rozszerzenia ani narzędzia firm trzecich. Usprawnieniu uległ także mechanizm przewijania - teraz nie powinno się widzieć żadnych pasków ani artefaktów w trakcie tej czynności. Następna zmiana dotyczy mechanizmów rozpoznawania mowy. Będzie działać sprawniej na stronach posiadających obsługę głosową, jak choćby Google.com. Kolejna to tryb Wikipedii dla czytnika immersyjnego (uruchamianego przez naciśnięcie F9).

Pojawiają się również nowe motywy w ustawieniach przeglądarki. Możliwe jest także ustalenie domyślnego motywu dla każdego profilu - czyli osobnego do używania prywatnego, pracy, szkoły itp. Oczywiście można pobrać więcej z Chrome Web Store. Ostatnia nowość to blokowanie automatycznego odtwarzania materiałów wideo na stronach internetowych, czyli coś, co konkurencyjne przeglądarki mają już od dawna.

Edge 90

Edge 90 wprowadza tryb dla dzieci - ogranicza dostęp do witryn z treściami dla dorosłych. Wprowadzone zostaje wysuwane menu pobierania plików, a także możliwość łatwego wydrukowania tylko wybranej strony z dokumentu PDF. Ostatnia warta uwagi zmiana to wprowadzenie nowych opcji do historii wyszukiwania.

Edge 89

W tej edycji dodano liczne funkcje: możliwość zapisywania i autouzupełniania dat urodzin, możliwość zapisywania i autouzupełniania takich danych, jak adresy skopiowane ze schowka oraz sugestię autouzupełniania na podstawie powiązanych stron, dodano opcję Udostępnij w menu stron zainstalowanych jako aplikacji. Najbardziej widoczną zmianą są jednak pionowe karty. Ponadto usprawniono działanie Kolekcji oraz Czytnika, a także zarządzanie Kioskiem. Użytkownicy komputerów Mac mają mieć także bardziej płynny interfejs. Niestety, parę problemów jest wciąż nierozwiązanych

Edge 88

Ta wersja przeglądarki Edge to przede generator haseł. Przeglądarka oferuje także tworzenie unikalnego loginu i hasła na każdej stronie, na której znajdują się odpowiednie pola do wypełnienia. Ponadto jeśli jest się zalogowanym do przeglądarki, stworzone automatycznie hasło zostanie zapamiętane na koncie i jeśli będzie się korzystać z niej na innym komputerze czy urządzeniu, zostanie ono automatycznie użyte. Funkcja Password Monitor pracuje w tle i monitoruje wycieki oraz inne podobne zdarzenia, aby ostrzec użytkownika o tym, że jego hasło zostało wykradzione.

Kolejna istotna nowość to możliwość wyświetlania e-maili w kartach. Jak to działa? Gdy wybiera się tryb wyświetlania stron w Edge - skupiony, informacyjny lub inspirujący - można dodać (naciskając przycisk + przy okienku wyszukiwarki) pocztę e-mail. Do tego dodano 24 kolejne tematy, dedykowane graczom i nawiązujące do takich produkcji, jak Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori and the Will of the Wisps. Kolejna rzecz to możliwość wyświetlania grafik w formie karuzeli - co ma pomóc w znajdowaniu powiązanych z wyszukiwaniem materiałów.

Edge 87

Edge 87 wprowadza funkcje związane z zakupami (możliwość wyszukania najlepszych ce) oraz wykorzystaniem kuponów zniżkowych (i ich znalezieniem). Tryb PDF otrzymał możliwość wykonywania podkreśleń przy użyciu klawiatury oraz nowe opcje związane z drukiem. W Kiosku domyślnie został włączony tryb prywatny, domyślnie również została ustawiona opcja ClickOnce. Dla firm i organizacji wprowadzono możliwość stworzenia zestawu własnych w treści w nowej karcie - można je łączyć z Microsoft 365.

Edge 86

W tej edycji pojawia się możliwość usuwania pobranych plików bez potrzeby wyłączania programu. Krótko mówiąc - używamy do tego opcji, która jest od teraz dostępna w menu kontekstowym. Nowością jest również zmiana w obsłudze plików PDF - wprowadzona została lepsza responsywność do wyświetlanych dokumentów. To duży plus szczególnie dla osób wykorzystujących małe ekrany. Dodatkowo producent dodał możliwość wykorzystywania rysika na przykład do podkreśleń. Zmianą w przypadku Edge 86 jest również usprawnienie w przypadku przewijania długich dokumentów PDF.

Edge 85

Ta edycja przynosi możliwość podświetlania wybranych fragmentów tekstu w plikach PDF otwieranych za pomocą przeglądarki, przesyłania swojich Kolekcji do OneNote bezpośrednio z przeglądarki, daje dostęp wszystkim do Storage Access API, pozwala na synchronizowanie wszystkich danych przeglądarki (włącznie z rozszerzeniami i hasłami) z profilami Azure Active Directory, a także usprawnia tryb Internet Explorera.