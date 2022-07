Edge jeszcze bardziej wydajne. Microsoft wprowadza nowe rozwiązanie

Jest to automatyczna kompresja cache. Ma także pozytywny wpływ na ilość miejsca na dysku zajmowanego przez pamięć podręczną.

Microsoft zapowiada, że użytkownicy Edge otrzymali nowy mechanizm wraz w wydaniem 102, a z każdą kolejną edycją przeglądarki będzie on coraz lepszy. Na czym polega jego działanie? Otóż podczas przeglądania stron do pamięci podręcznej trafiają duże ilości danych. Dzięki temu Edge sięga po nie w razie potrzeby, zamiast pobierać je z sieci. W efekcie strona ładuje się szybciej. Jednak jeśli dużo przeglądamy, tych danych jest mnóstwo, wymagają one również miejsca do przechowywania. Rozwiązanie Microsoftu umożliwia wydajną kompresję danych, co skutkuje szybszym dostępem oraz mniejszą ilością miejsca, które zajmują.

Jak czytamy we wpisie blogowym producenta, nowe rozwiązanie w połączeniu z mechanizmem usypiania zakładek sprawiają, że spada także zużycie procesora - nawet o 37%. To wynik, który robi wrażenie. Microsoft długo pracował nad wprowadzeniem obu rozwiązań. Usypianie zakładek było wprowadzane od grudnia 2020 (Edge 88), mechanizm kompresji danych przewijał się od 2-3 lat. Na tym nie koniec nowości, jakie mają zostać wprowadzone do Edge, jednak o kolejnych dowiemy się dopiero w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Źródło: TechSpot, Microsoft