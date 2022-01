Edge może otrzymać ciekawą możliwość integracji z YouTube

Microsoft testuje kolejną funkcję, dzięki której chce przyciągnąć do Edge użytkowników. Zapowiada się nieźle!

Microsoft Edge cieszy się na świecie mocną popularnością, a producent kuje żelazo póki gorące i stara się co miesiąc dodawać do przeglądarki kolejne funkcje. W tej chwili trwają testy A/B integracji z YouTube. Na czym będzie polegać? Zasada działania przypomina Kolekcje - do których ostatnio MS próbuje dodać także czytnik kanałów RSS. Będzie można tam dodać subskrybowany kanał i jednym kliknięciem przejść do niego oraz sprawdzić nowe materiały. W przypadku kanałów, których się nie subskrybuje, będzie można je dodać do obserwowanych za pomocą specjalnego przycisku.

W chwili obecnej nowość dostępna jest w kanale Canary - jeśli chcesz już ją przetestować, musisz pobrać tę edycję. Integracja z YouTube jest tam włączona domyślnie, jednak aby pojawiły się opisane możliwości, musisz dodać stronę lub kanał YT do Kolekcji. Warto dodać, że Microsoft eksperymentuje także z inną funkcją - Odkrycia.

Zobacz również:

Fot.: WindowsLatest

Jak to będzie działać? Ano podobnie jak Google News czy Microsoft News - przeglądarka ma za zadanie podsuwać Ci ciekawe strony i informacje na bazie tego, co Cię interesuje. Funkcja ta również jest w fazie eksperymentów. Trudno zatem powiedzieć, kiedy nowości pojawią się w stabilnej wersji Edge.

Źródło: WindowsLatest