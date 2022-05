Edge - nowe funkcje zapowiadają się obiecująco. Zwłaszcza Drop

Microsoft ostro pracuje nad tym, aby coraz więcej osób chciało korzystać z jego przeglądarki.

Przeniesienie Edge na silnik Chromium okazało się dla Microsoftu strzałem w dziesiątkę. Każde kolejne wydanie przeglądarki przynosi nam nowe funkcje, a najnowsze wieści mówią o kilku zapowiadających się bardzo praktycznie rozwiązaniach. Jedno z nich to Drop - przypomina funkcję zapisywania wiadomości w Telegramie, ale można będzie dzięki temu zapisywać w chmurze notatki oraz pliki, a następnie mieć do nich dostęp z dowolnego urządzenia.

Ta chmura to oczywiście microsoftowy dysk OneDrive. Aby wrzucić plik lub notatkę, należy być zalogowanym na swoje konto Microsoftu. Co jednak istotne - w celu pobrania pliku nie musisz włączać OneDrive na swojej maszynie. Ilość danych, które można przechować w ten sposób, zależy od posiadanego planu OneDrive - w darmowej wersji jest to 5 GB. Funkcja Drop ma pojawić się w edycji stabilnej z numerem 104. Nie będzie jedyną nowością. Kolejna to wbudowana integracja z Cloudflare, menu kontekstowe ma być nieco zmniejszone oraz pojawi się możliwość jego dopasowania do użytkownika.

Całość brzmi nieźle, pozostaje mieć zatem nadzieję, że Microsoft wprowadzi zmiany tak, że nie będzie na co narzekać.

Źródło: Windows Latest