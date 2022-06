Edge ocaliło 273,7 petabajtów RAM. O co chodzi?

Nowa funkcja przeglądarki Microsoftu okazała się strzałem w dziesiątkę.

Microsoft Edge od jubileuszowej edycji 100 ma zaimplementowaną funkcję usypiania nieaktywnych kart. Działa to w prosty sposób. W normalnej sytuacji, gdy masz otwartych kilka kart, każda z nich pracuje normalnie pomimo tego, że jej nie oglądasz. Wiąże się to oczywiście ze zużywaniem zasobów systemowych i wpływa na wydajność oraz szybkość pracy nie tylko przeglądarki, ale całego komputera.

Fot. Microsoft

Funkcja Sleeping Tabs rozwiązuje ten problem - karty, których nie przegląda użytkownik, nie pobierają żadnych zasobów. I jak podał dzisiaj Microsoft, w ciągu ostatnich 28 dni zaoszczędzono dzięki temu kolosalną ilość pamięci RAM - 273,7 petabajtów. To wynik, który musi robić wrażenie. Oznacza oszczędność 39,1 MB na kartę. Może nie wydaje się to dużo, ale jeśli mamy np. trzy otwarte karty, wówczas jest to ponad 117 MB.

Use sleeping tabs to save resources? You aren’t alone! Over the past 28 days on Windows devices, we slept 6 billion tabs resulting in a savings of 273.7 Petabytes of RAM. That’s roughly 39.1 megabytes saved per tab. ???? pic.twitter.com/hgTcpcMwvh — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 6, 2022

Funkcja ta jest szczególnie praktyczna dla maszyn budżetowych, które mają 4 GB RAM. O ile w przypadku 16 czy 32 GB na pokładzie 100 MB w tą czy tamtą nie robi większej różnicy, o tyle przez 4 GB ma to istotne znaczenie. Każdy, kto korzysta z Edge, może sprawdzić, ile zaoszczędza pamięci dzięki Kartom Uśpionym. W tym celu należy wejść do Ustawień przeglądarki i wejść do zakładki System i wydajność.

Źródło: WindowsCentral