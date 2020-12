Edge oraz Chrome otrzymają nową funkcję dla systemu Windows 10

Przeglądarki oparte na Chromium, czyli Microsoft Edge oraz Google Chrome otrzymają nową funkcję przydatną dla użytkowników systemu Windows 10.

Od aktualizacji 20H2 Windows 10 wyposażony jest w funkcję, która pozwala konfigurować ustawienia przepustowości. Od teraz funkcję połączenia taryfowego otrzymają przeglądarki oparte na projekcie open source Chromium, czyli między innymi Microsoft Edge oraz Google Chrome.

Funkcja konfiguracji przepustowości pozwala na ograniczenie ilości wykorzystywanych danych przez system Windows 10. Po włączeniu i odpowiedniej konfiguracji urządzenie nie będzie pobierało i stosowało automatycznych aktualizacji systemu Windows 10 oraz Microsoft Store. Dodatkowo wyłącza również aktualizacje peer-to-peer i kafelki na żywo, aby zmniejszyć zużycie danych.

Źródło: Windows Latest

Firma Microsoft wprowadzi aktualizację platformy open source Chromium i doda obsługę mierzonego połączenia Windows 10. Umożliwi to przeglądarkom opartym na tym projekcie na przestrzeganie ustawień sieciowych systemu. W praktyce oznacza to, że gdy nasze urządzenie jest skonfigurowane na połączenie taryfowe, to przeglądarka nie będzie automatycznie pobierać aktualizacji.

Ustawienie połączenia taryfowego dla systemu Windows 10 zapewnia większą kontrolę nad aktywnością internetową w tle i ilość pobieranych danych przez urządzenie. Integracja tej funkcji z przeglądarkami opartymi na Chromium zwielokrotnia tylko te możliwości.

Zobacz również: Dziś wtorek z aktualizacją Windows 10 Patch Tuesday - co nowego?