Edge otrzymuje możliwość synchronizacji historii oraz otwartych zakładek

Microsoft wprowadza do przeglądarki Edge od dawana zapowiadaną funkcję synchronizacji historii oraz otwartych zakładek. Jak działa i kiedy możesz spodziewać się jej u siebie?

Od czasu prezentacji Edge używającej silnika Chromium - co miało miejsce niemal dokładnie rok temu - przeglądarka Microsoftu staje się coraz lepsza. Potwierdza to zresztą jej udział na rynku, który gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich 12 m-cy i w chwili obecnej Edge zajmuje drugie miejsce. Kolejnym usprawnieniem, jakie się w niej pojawi, będzie obiecana już jakiś czas temu możliwość synchronizacji historii oraz otwartych kart na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki temu będzie można w każdej chwili kontynuować przeglądanie stron na dowolnym urządzeniu - telefonie, laptopie czy komputerze - ale pod warunkiem, że jest się na nim zalogowanym za pomocą konta Microsoftu. Dzięki temu odpadnie konieczność ręcznego kopiowania linków. Warto zauważyć, że w ustawieniach Edge mamy już takie opcje, jednak są one póki co wyłączone.

Nowa funkcja zostaje od dzisiaj rozprowadzana do użytkowników, a jako pierwsi otrzymają ją oczywiście uczestnicy programu Windows Insider. Ci, którzy już ją mają, donoszą, że obie opcje zostają włączone automatycznie. Czy tak samo będzie w powszechnej dystrybucji? Jak na razie trudno powiedzieć. A kiedy można spodziewać się zobaczenia tych możliwości u siebie? Mają pojawić się wraz z zaplanowaną na ten miesiąc aktualizacją przeglądarki, czyli 88. wersją stabilną Edge. Przypomnę od razu, że wraz z tą edycją w przeglądarce pojawi się także monitorowanie haseł, ulepszenia czytnika PDF i inne funkcje.

Źródło: Windows Latest