Edge - trwają testy Super Duper Secure Mode. O co chodzi?

Microsoft pracuje nad kolejną funkcją w swojej przeglądarce. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie nie wpłynąć w żaden sposób na wydajność.

Super Duper Secure Mode to nazwa testowanej właśnie funkcji. Super Duper to kolokwialne określenie, które na język polski można przetłumaczyć jako coś w rodzaju "ekstra", "pierwsza klasa" itp. Czy oddaje to poziom ochrony, jaką zaoferuje? O tym przekonamy się dopiero w praktyce, gdy zostanie zaimplementowana w stabilnej wersji przeglądarki. Jak na razie wiemy, że pracuje nad nią zespół badawczy Microsoft Browser Vulnerability Research, który - jak sugeruje nazwa - zajmuje się na co dzień wyszukiwaniem podatności i bugów w Edge.

Zmiany na lepsze mają być związane z technologią Just-In-Time-Compilation" (JIT). Może on przyśpieszyć szybkość ładowania witryn, ale zarazem osłabia nieco ochronę. Jak podają statystyki, 45% podatności V8 było związanych z silnikiem JIT. Jego wyłączenie ma zmniejszyć ryzyko wykorzystania podatności. Dzięki temu powinno zniknąć te 45% luk w zabezpieczeniach. Pierwsze testy wydajnościowe pokazują, że po wyłączeniu użytkownik nie poczuje żadnej różnicy w codziennym używaniu. Może pojawić się jednak pewien spadek wydajności w bardziej wymagających zadaniach, np. podczas grania online.

Super Duper Secure Mode jest już dostępne w wydaniach Edge Canary i Dev. Jeśli testy wypadną pomyślnie, funkcja trafi do stabilnego wydania Edge. Kiedy? Prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Źródło: Windows Central