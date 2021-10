Edge uzyska wkrótce Edge Bar - widżet na pulpit

Pozwoli on na monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkiego, co tylko Cię interesuje.

Jakiś czas temu Microsoft eksperymentował z webowymi widżetami. Choć nie wprowadził ich do powszechnego użytku, nie zarzucił pomysłu. Wrócą one jako Edge Bar z którymś z kolejnych wydań przeglądarki Edge. Będzie to przeznaczony na pulpit widżet, wyświetlający na bieżąco informacje z obserwowanych przez użytkownika stron oraz pozwalający na nawigowanie pomiędzy nimi. Można także połączyć go z Pogodą i Wiadomościami, aby mieć na nie oko w dowolnej chwili. Microsoft reklamuje nową funkcję tak: internet na Twoim pulpicie.

Widżet stanie się domyślnym w Windows 11 (gdzie zapewne wprowadzi go odpowiednia aktualizacja), zaś na Windows 10 będzie opcjonalny. Ma być w pełni konfigurowalny - możesz podpiąć do niego np. klienta poczty Outlook i widzieć przychodzące maile. Innymi słowy - mamy tu coś w rodzaju mechanizmu powiadomień. Cała nawigacja i wprowadzanie ustawień będą odbywać się bezpośrednio z poziomu widżetu i nie wymaga wchodzenia w ustawienia.

Zobacz również:

Foto: WindowsLatest

A kiedy pojawi się Edge Bar? Konkretnych planów jeszcze nie ma, ale zapewne jeszcze w tym roku. Do jego końca mają ukazać się dwie duże aktualizacje Edge.

Źródło: WindowsLatest