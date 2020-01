Edge - wydanie mobilne z nowymi ikonkami oraz centrum kontroli

15 stycznia Microsoft zaprezentuje nowe Edge, a póki co ostro pracuje nad wersjami mobilnymi. Zarówno edycja na Androida, jak i iOS zostały zaktualizowane.

Microsoft po nowym roku wprowadził nową ikonkę dla przeglądarki Edge, a zarazem dodał do wersji przeznaczonych na systemy Android oraz iOS możliwość synchronizacji z "The new Microsoft Edge" oraz"Microsoft Edge Legacy", zamiast dotychczasowego Edge Inside lub po prostu Edge. W obu przypadkach pojawia się także nowe Centrum Kontroli. Po naciśnięciu jego ikonki zostaną wyświetlone wszystkie dostępne opcje. Dodatkowo dla wersji na iOS pojawiła się możliwość użycia TestFlight.

Oczywiście każdy chętny może zapisać się do programu Edge Insider i przetestować osobiście, jak sprawuje Edge w wersji beta, ale czy ma to w tej chwili sens? Do premiery oficjalnej, stabilnej wersji pozostało 11 dni. Wtedy ukaże się edycja dla Windows 10, a także - po raz pierwszy w historii - systemów Windows 8, Windows 8.1 oraz macOS. Tego samego dnia zakończy się wsparcie dla Windows 7, dlatego ten wciąż popularny system operacyjny swojej wersji nie otrzyma. Czy nowa przeglądarka Microsoftu ma szansę wywalczyć miejsce na zdominowanym przez Chrome rynku? Od razu się tego nie dowiemy - potrzeba przynajmniej pół roku, aby zgromadziła nowych użytkowników. Póki co Google może być spokojne.